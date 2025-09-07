Con 25 mil tortas gratis Guadalajara celebra el Día de la Torta Ahogada

Hubo filas interminables que rodeaban la Catedral. La presidenta municipal Verónica Delgadillo ahogó la primera torta del festival. Había de carnitas, de lechón, de chamorro , con frijoles y cebolla desflemada.

La cifra exacta de negocios de tortas ahogadas en Guadalajara se desconoce a ciencia cierta. Existe un dato que habla de más de 1,200 puestos, locales y restaurantes que ofrecen el platillo típico de la capital jalisciense.

Este domingo se festejó el Día de la Torta Ahogada en su cuarta edición. 30 torteros se instalaron bajo un gran toldo en Paseo Alcalde, entre Juárez y Morelos y regalaron 25 mil birotes salados con carnitas ahogadas en salsa de jitomate y chile de árbol.

Algunos le ponen frijoles, otros las hacen de lechón y otros más, buscando innovar las sirven con carne de chamorro. Los más tradicionales las piden de maciza, de lengua o de buche.

Karla Saucedo, de tortas El Lechón de Doroteo, dijo que la suavidad del lechón, a diferencia de las carnitas, les atrae muchos clientes. El negocio ya tiene más de 15 años con esa particularidad de que sea con carne de lechón.

“Nuestras tortas se distinguen del reto, porque esta tiene un sabor diferente, la carne está más blandita, es de un bebé lechón. La gente la prefiere mil veces, está bueno el cuerito, la carnacita y también se puede dividir en chamorro y cachete. No son más caras, es el mismo precio”, explicó la propietaria, quien servía las tortas y relataba su experiencia como tortera.

Jesús Enrique Lomelí, de Tortas y Eventos Evelyn, llevó 600 tortas para regalar y dijo que el Día de la Torta Ahogada, les sirve para afianzar a este platillo como el preferido de muchos tapatíos.

Su negocio llevó la torta más grande. Medía un metro de longitud y eso atrajo a las filas de personas que se formaron por paseo Alcalde.

“Aquí está la torta de a metro, para distinguir de las otras tortas, pero lo más sabroso de aquí de nuestro stand es el chilito. Si les gusta el picante este está muy sabroso, para que le entren con ganas. Aquí estamos para atender a todos los ciudadanos y a la orden”, dijo.

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, señaló que esta es el cuatro año que se realiza el Día de la Torta Ahogada en Guadalajara. La iniciativa se instauró en la gestión de Pablo Lemus como alcalde tapatío en 2021.

“Tenemos convocados aquí a 30 torteras y torteros de Guadalajara, que representan una industria muy importante. El Día de la Torta también tiene un impacto en ellos, en incentivar al consumo de la torta y también en la economía de las familias. Así es que gracias a la Canirac (Cámara Nacional de la Industria Restaurantera) y a todos los aliados que tenemos para hacerla posible”, precisó al inaugurar el festejo de las tortas tapatías.

La fila para degustar las tortas ahogadas gratis rodeó la Catedral a lo largo de la mañana de este domingo, donde llegaban personas en solitario y familias enteras a degustar su torta ahogada. Alguien dijo mientras estaba en la fila que la mejor torta “es la de gratis” y se carcajeó.