Hoy vivimos la percepción de inseguridad más baja desde 2017: Primer informe de gobierno de Verónica Delgadillo

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, rinde su primer informe de gobierno en el Teatro Diana a un año de haber asumido la administración y el tema con el que arrancó fue seguridad, asegurando que “la ciudad registra actualmente la percepción de inseguridad más baja desde 2017”.

Primer informe de gobierno de Verónica Delgadillo (Samantha Lamas)

Acompañada por figuras políticas nacionales y estatales, entre ellas exgobernadoras, alcaldes de otras entidades y dirigentes de Movimiento Ciudadano, Delgadillo agradeció el respaldo de liderazgos empresariales, vecinales y sociales, así como el apoyo del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a quien reconoció como un aliado en el fortalecimiento de la seguridad en la capital del estado.

Durante su mensaje, la alcaldesa subrayó que su administración partió de una visión clara: hacer de Guadalajara “la ciudad que te cuida”. Para ello, explicó, fue necesario reorganizar el municipio en once comunidades alineadas con los polígonos de seguridad, lo que permitió un mayor orden y coordinación en la estrategia.

Entre los resultados alcanzados en este primer año, destacó la reducción del 28 por ciento en los delitos de alto impacto, la detención de más de ocho mil seiscientas personas por delitos y faltas administrativas, así como el aseguramiento de cientos de vehículos y motocicletas, armas de fuego, cartuchos y drogas. También informó sobre la desarticulación de veintitrés bandas delictivas con incidencia en Guadalajara y en la zona metropolitana, y la reciente inauguración del Juzgado Cívico VI en el oriente de la ciudad, con el propósito de acercar la justicia a las colonias.

Delgadillo puso especial énfasis en la necesidad de una policía de proximidad, cercana a los barrios, capaz de generar confianza y prevenir la violencia a través del contacto directo con la ciudadanía. En ese sentido, recordó que se han fortalecido los vínculos comunitarios mediante más de trescientos chats vecinales, reuniones con colonos, talleres de prevención de la violencia y la capacitación de más de catorce mil personas en materia de prevención social.

La alcaldesa concluyó que la seguridad en Guadalajara se construye con la coordinación entre instituciones locales y federales, pero también con la participación activa de la ciudadanía. “Hoy Guadalajara también se siente más segura, y este logro es de todas y todos”, afirmó al cerrar su mensaje.