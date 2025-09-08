Reconstruyamos el vínculo entre la política y la vida: Vero Delgadillo

En un mundo donde el abandono ha generado profunda desigualdad e injusticias, ¿cómo podemos acceder a la justicia?

En una nación donde el verdadero enemigo no son los colores partidistas, sino la indiferencia, ¿qué puede ser la cura? El cuidado.

Tal vez el cuidado puede convertirse en esa causa en común que nos une, que nos reconcilia y que nos sana como nación.

El cuidado que nace del diálogo colaborativo, de la escucha activa, del cuidado que se construye con empatía y que se sostiene en corresponsabilidad y que además le pone la fuerza para que las personas sean los protagonistas del presente y del porvenir de nuestra nación.

Desde Guadalajara, con mucha humildad y también con fuerza quiero mandar un mensaje a todo México: Sí hay otro camino, el camino del cuidado.

El camino de la corresponsabilidad, de las decisiones firmes pero empáticas, de las acciones que no dividen, sino que reconstruyen el vínculo entre la política y la vida. En Guadalajara vamos a demostrar una vez más que desde lo local se transforma a México. Y sí, sí hay esperanza.

La vivo, la veo, la apago todos los días, cuando salgo a la calle, cuando veo a la gente, en los martes, en los sábados, en nuestros bomberos, en la policía. La veo en ustedes, la veo en cada tapatía y cada tapatío que se levanta todos los días dándolo todo para sacar a sus familias adelante. Y a las tapatías y tapatíos, les digo que Guadalajara es nuestra casa y no es perfecta, pero que si la cuidamos podemos hacer de ella un gran hogar.

Solo tenemos que seguir haciendo que nuestros valores que ya habitan aquí (en el corazón) sigan viviendo. Que sigan viviendo las acciones pequeñas pero con resultados poderosos. Que sigamos sonriendo, siendo generosos, generosas.

Que sigamos siendo los protagonistas de lo que pasa en esta tierra. Ahora, a todas y a todos, nos toca cuidar lo que comienza, mejorar lo que falta y sostener lo que funciona.

Y les digo algo, lo haremos con la misma cercanía que nos trajo aquí, lo haremos con la misma firmeza para tomar las decisiones difíciles, lo haremos con la misma convicción que nos recuerda todos los días por qué estamos aquí y por quién estamos aquí.

Por eso lo digo convencida, gobernar es cuidar. Porque cuando cuidamos, también vemos, vemos lo que duele, lo que falta y lo indispensable. Cuando cuidamos, escuchamos, sí, lo que se dice, pero también lo que se calla.

Cuando cuidamos, gobernamos con amor, con empatía, con firmeza y también con mucho compromiso de cuidar lo más importante. Esta es la Guadalajara que hemos empezado a construir. Esta es la Guadalajara que empezamos a construir.

Y les digo que con la fuerza de su gente, con la grandeza de su historia y con la esperanza en el porvenir, será la Guadalajara que te cuida. Hoy las invito y los invito a que juntas y juntos cuidemos de Guadalajara.

(Mensaje final del 1er Informe de Gobierno)