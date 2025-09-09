Laura Imelda rendirá su primer informe de gobierno en Tlaquepaque: “El tiempo de la esperanza”

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, presentará este miércoles 10 de septiembre su primer informe de gobierno, bajo el lema que ha guiado su administración durante este primer año: “El tiempo de la esperanza”.

El evento se llevará a cabo en el Patio San Pedro, dentro del Centro Cultural El Refugio, a las 13:00 horas, con la presencia de autoridades municipales, estatales, líderes comunitarios y ciudadanos que han sido parte activa en el seguimiento de las políticas públicas impulsadas por el actual gobierno. Se desconoce si el gobernador, Pablo Lemus, alcanzará a llegar a la reunión.

Durante los primeros doce meses de gestión, la alcaldesa ha puesto especial énfasis en atender las principales problemáticas que aquejan a los tlaquepaquenses, entre las que destacan el abasto de agua, la seguridad pública y el mejoramiento de las vialidades.

Uno de los reclamos más constantes de la ciudadanía ha sido el suministro irregular de agua, ya que en varias colonias los cortes se extienden durante semanas, lo que afecta la calidad de vida de miles de familias. La presidenta municipal ha señalado que este tema es una de sus prioridades, trabajando de manera coordinada con el SIAPA para dar soluciones a corto y mediano plazo.

En materia de seguridad, otro de los puntos que generan mayor preocupación en el municipio, Pérez Segura ha reforzado la presencia policial, así como la instalación de tecnología para la vigilancia. El objetivo —ha dicho en reiteradas ocasiones— es recuperar la confianza de la población y garantizar espacios más seguros para la convivencia familiar.

Asimismo, la administración actual ha puesto atención en el mejoramiento de calles y carreteras, con proyectos de rehabilitación de vialidades que buscan no solo mejorar la movilidad, sino también impulsar la actividad económica y la conectividad dentro del municipio.

Con este primer informe, Laura Imelda buscará dar un balance de lo realizado en un año complejo para Tlaquepaque, pero también marcar la ruta de lo que viene para los próximos meses de gestión.