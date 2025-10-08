Airbnb y Expedia dan su aval para que el Congreso regule su actividad en Jalisco

. .

Representantes de las plataformas Airbnb y Expedia expresaron su postura favorable a que el Congreso del Estado regule su actividad en Jalisco, durante el foro sobre Regulación de Plataformas Digitales de Alojamiento Temporal, convocado por el diputado de MC, Omar Rivera Cervantes.

Los voceros de las plataformas solicitaron reglas justas y que no se limite a 180 noches al año, el tiempo para rentar las propiedades en el lapso de 365 días, como lo propone la diputada de Futuro, Mariana Casillas.

Alejandro Vales, asesor de Relaciones Gubernamentales para México y el Caribe de la plataforma Expedia Group, explicó que ellos pagan impuestos y agregó que se tiene el registro de que en total operan otras 20 plataformas en Guadalajara y Puerto Vallarta, además de ciudades medias como Lagos de Moreno o Ciudad Guzmán.

“Realmente somos agentes, somos socios estratégicos que pueden apoyar a las autoridades en términos de la formalización del sector, porque realmente es algo que nos conviene a todos y que ayuda a que el sector turístico siga creciendo. La otra parte es que se tiene que diferenciar bien quienes son los actores que existen en el sector y cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno de ellos, dijo.

Sebastián Colín, representante de la plataforma Airbnb, señaló que es importante que quienes también hablaron en el foro fueron los propietarios de las viviendas en renta, quienes son llamados anfitriones.

Aclaró que en Guadalajara las rentas no se han encarecido por las plataformas de alojamiento y pidió no basar las reglas en ciudades europeas que hoy viven una crisis de vivienda.

Sebastián Colín, director de Políticas Públicas de Airbnb México, dijo que Amsterdam y Barcelona tienes leyes restrictivas y los resultados están a la vista.

“Amsterdam tiene una restricción de 30 noches al año muy restrictiva, desde hace seis años. Amsterdam enfrenta hoy la peor crisis de vivienda de Europa. Barcelona, con un modelo de zonificación y con regulaciones de licencias congeladas desde hace once años, uno de cada cuatro barceloneses se ha mudado de vivienda en los últimos cinco años. En Jalisco hay un millón 500 mil viviendas de las cuales 4 mil 700 se prestan en alojamiento temporal activo, es decir, 0.03% de las viviendas, hay 208 mil viviendas deshabitadas en el Área Metropolitana de Jalisco (de Guadalajara)”, dijo.

El diputado Omar Rivera aclaró que la legislación sobre las plataformas digitales de alojamiento no busca solo aplicar sanciones.

“Hablar de una regulación, no tiene que ser un asunto totalmente punitivo, ni tiene que ser un asunto de impuestos o de castigo, tiene que ser un asunto de orden, de poner las reglas sobre la mesa, de ponernos de acuerdo todos los actores que están interactuando con este tipo de plataformas de manera directa o indirecta”, dijo el legislador de MC.

Según datos oficiales del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), ha crecido la cifra de viviendas en renta en plataformas en forma considerable. En 2011 había apenas 80 propiedades y en 2025 son 1, 500 propiedades en renta en Guadalajara.

El giro de plataformas de alojamiento temporal generó alrededor de 17 mil millones de pesos en derrama económica tan solo en el Área Metropolitana de Guadalajara y generó 36 mil empleos directos en 0.3% de viviendas en la ciudad.