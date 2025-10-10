Cumplimentan orden de aprehensión a homicida que tenía 25 años prófugo de la justicia

En la Colonia Heliodoro Hernández Loza de Guadalajara, agentes de la Policía de Investigación capturaron a un hombre que presuntamente participó en un asesinato por el que permaneció 25 años prófugo de la justicia, luego de que se ocultó en varias entidades federativas de México y en los Estados Unidos.

Efrén ‘’N’’ fue arrestado mediante una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, dictada en el Juzgado Noveno de lo Penal del Primer Partido Judicial.

La Fiscalía del Estado informó que los hechos que se le imputan a Efrén “N” se suscitaron “el 23 de mayo del año 2000, cuando el ahora detenido, quien era integrante de una pandilla, se vio involucrado en un enfrentamiento con miembros de otro grupo en la colonia Oblatos”, de Guadalajara, y durante la confrontación, el señalado habría realizado disparos con un arma de fuego, uno de los cuales impactó a la víctima, provocando su muerte".

La dependencia no precisó más detalles, pero en archivos periodísticos consta que a las 23:00 horas aproximadamente, de aquella fecha, el Servicio Médico Forense acudió al cruce de las calles Hacienda Mazatepec y Hacienda Santiago, en la colonia ya señalada, en donde realizó el levantamiento del cadáver de un menor de edad, identificado como Héctor Miguel, de 15 años, quien presentaba una herida de bala en la cabeza.

Un hermano mayor del fallecido, de 17 años de edad, señaló que él y su familiar junto con cinco de sus amigos deambulaban por la vía pública cuando se encontraron con unos diez jóvenes, que comenzaron a insultarlos y a agredirlos a golpes y con disparos de arma de fuego.

Agregó que se echaron a correr pero uno de los tiros le dio en la cabeza a su hermano menor.

Dijo que a los agresores se les terminaron las balas; entonces él y sus amigos trataron de poner a salvo a Héctor Miguel, sin embargo, se percataron que ya no respiraba.

Al arribo de la policías y otras autoridades a la escena del crimen, fueron hallados varios casquillos de bala de los calibre .380 y 22.

Desde entonces quedó abierta una averiguación, dentro de la cual se identificó a Efrén “N”, como uno de los homicidas.

Agentes de Investigación adscritos al área de Órdenes de Aprehensión se enteraron que después de todo este tiempo en que permaneció prófugo, el señalado como presunto asesino estaba en la Colonia Heliodoro Hernández Loza, relativamente cerca del lugar donde hace 25 años ocurrió el crimen, y lograron capturarlo.

Ahora, el juzgado que dictó la orden de aprehensión deberá analizar si por los años transcurridos el delito no ha prescrito y que se pueda iniciar un proceso penal al detenido.