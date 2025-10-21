¿Cómo crear una sección de frutas y verduras en tu negocio?

Te compartimos los elementos para crear una sección de frutas y verduras en tu negocio

Si estás en proceso de implementar una sección de frutas y verduras en tu minisúper, negocio de abarrotes, o incluso en una cadena de tiendas, lo primero que tienes que saber es que, dicha sección, además de ser funcional, debe ser una herramienta para atraer clientes.

¿Cómo se logra? Es importante el sitio donde será instalado, pero también la elección del mobiliario adecuado, como los exhibidores de frutas y verduras, diseñados para facilitar a los clientes la vista de los productos y su alcance, mediante una disposición que sea atractiva.

En este artículo, te compartiremos las mejores prácticas para diseñar una sección de frutas y verduras que realmente impulse tu negocio, mediante la optimización de espacios, la atención en la frescura de los productos, el uso de elementos visuales, entre otros. ¡Manos a la obra!

1. Planifica el espacio de forma inteligente

Antes de adquirir mobiliario o acomodar los productos, lo primero es definir el espacio disponible y establecer tus prioridades. Para ello, puedes tomar en cuenta lo siguiente:

Flujo de clientes : La sección debe ser fácil de recorrer y con espacio suficiente, para que los clientes se muevan cómodamente.

: La sección debe ser fácil de recorrer y con espacio suficiente, para que los clientes se muevan cómodamente. Accesibilidad : Los productos deben estar al alcance de los clientes, con una altura adecuada que evite complicaciones a la hora de elegir los productos.

: Los productos deben estar al alcance de los clientes, con una altura adecuada que evite complicaciones a la hora de elegir los productos. Capacidad: Determina la cantidad de inventario que deseas exhibir y reserva espacio para rotar o reabastecer los productos.

Existen exhibidores verticales de pared Green & Display que son ideales para espacios reducidos, ya que ayudan a aprovechar la altura y ofrecen una excelente visibilidad sin ocupar una gran área.

2. Utiliza el mobiliario adecuado

Una vez que el espacio a ocupar está definido, el siguiente paso es la elección del mobiliario, considerando que puede influir directamente en la frescura de los productos, la experiencia del cliente y la imagen general de tu negocio.

Las mejores opciones deben ser duraderas, funcionales y atractivas.

Exhibidores horizontales y modulares

Busca, con proveedores especializados, como JM Villegas, exhibidores Green & Display, que están diseñados especialmente para colocar frutas y verduras, de forma ordenada y profesional, gracias a sus características:

Diseño modular : Esto permite ajustar la configuración según las necesidades del espacio y del inventario.

: Esto permite ajustar la configuración según las necesidades del espacio y del inventario. Movilidad : Sus ruedas (dos con freno y dos sin freno) facilitan la limpieza y la reorganización de la sección.

: Sus ruedas (dos con freno y dos sin freno) facilitan la limpieza y la reorganización de la sección. Estabilidad y durabilidad: Fabricados con materiales resistentes, soportan el peso de grandes volúmenes sin comprometer la estructura.

Contenedores de plástico reutilizables

Las cajas de plástico, también conocidas como “CPR”, complementan perfectamente los exhibidores. Estas cajas ofrecen:

Durabilidad : Gracias a su estructura robusta resisten al apilamiento y manejo constante, sin dañar los productos.

: Gracias a su estructura robusta resisten al apilamiento y manejo constante, sin dañar los productos. Ventilación : Sus rejillas ayudan a mantener las frutas y verduras frescas por más tiempo, gracias a que no retienen humedad, y eso reduce el desperdicio.

: Sus rejillas ayudan a mantener las frutas y verduras frescas por más tiempo, gracias a que no retienen humedad, y eso reduce el desperdicio. Diseño atractivo: Existen opciones con diseño “wood look”, que mejora la estética de la presentación y generan una sensación de frescura y calidad.

Contenedores de plástico para frutas y verduras

3. Organiza los productos de manera estratégica

Recuerda que cuando los productos están bien organizados, el proceso de compra es más sencillo, y eso influye en su decisión de último momento. Por ejemplo, al decidir sumar más productos. Te compartimos algunas estrategias a considerar:

Clasificación por colores : Agrupar frutas y verduras por tonalidades crea un impacto visual atractivo que invita a explorar.

: Agrupar frutas y verduras por tonalidades crea un impacto visual atractivo que invita a explorar. Rotación de productos : Coloca los productos más frescos al fondo y los de mayor antigüedad al frente para evitar desperdicios.

: Coloca los productos más frescos al fondo y los de mayor antigüedad al frente para evitar desperdicios. Diferenciación por categorías: Agrupa por tipos (frutas, verduras, orgánicos) y utiliza etiquetas claras, para orientar a los clientes.

4. Enfócate en la frescura y reduce desperdicios

La conservación de frutas y verduras es uno de los principales desafíos en este tipo de productos. Por eso, es importante implementar una serie de prácticas que prolonguen la frescura y su buena apariencia.

Este es un factor decisivo para mantener la calidad y satisfacer a tus clientes.

Ventilación adecuada : Los contenedores CPR con rejillas favorecen la circulación del aire y eso retrasa la descomposición.

: Los contenedores CPR con rejillas favorecen la circulación del aire y eso retrasa la descomposición. Temperatura adecuada : Asegúrate de que la sección esté alejada de fuentes de calor y considera el uso de refrigeradores para los productos más sensibles.

: Asegúrate de que la sección esté alejada de fuentes de calor y considera el uso de refrigeradores para los productos más sensibles. Limpieza regular: Mantén el área libre de residuos y limpia los exhibidores y contenedores frecuentemente para evitar contaminaciones.

Una de las ventajas de usar contenedores de plástico, en lugar de los clásicos de madera, es que pueden lavarse y secarse perfectamente para evitar que se generen hongos.

5. Diseña una experiencia visual atractiva

La forma en que presentas las frutas y verduras es un elemento que define cómo los clientes perciben tu negocio. Te recomendamos aplicar principios de merchandising visual para captar su atención.

Iluminación : Utiliza luces cálidas y bien distribuidas para resaltar los colores naturales de los productos, pero recuerda que no deben estar tan cerca de las frutas y verduras.

: Utiliza luces cálidas y bien distribuidas para resaltar los colores naturales de los productos, pero recuerda que no deben estar tan cerca de las frutas y verduras. Utiliza marcos portaprecios : Algunos exhibidores Green & Display incluyen estos elementos, para tener una comunicación clara y profesional con los clientes.

: Algunos exhibidores Green & Display incluyen estos elementos, para tener una comunicación clara y profesional con los clientes. Promociones destacadas: Coloca ofertas o productos destacados en los niveles más visibles, como los estantes superiores de los exhibidores.

Cómo organizar frutas y verduras

6. Capacita a tu equipo

Un factor importante para el éxito de tu sección de frutas y verduras es contar con un personal bien capacitado. Para ello, asegúrate de que tu equipo:

Sepa cómo manipular los productos para evitar dañarlos.

los productos para evitar dañarlos. Conozca la importancia de la rotación y organización adecuada.

adecuada. Esté capacitado para interactuar con los clientes y resolver dudas sobre los productos.

7. Evalúa y realiza ajustes en el área, si es necesario

La mejora continua es una de las medidas que deben considerarse siempre, para mantener una sección exitosa. Te recomendamos revisar regularmente.

Ventas : Identifica qué productos tienen mejor rotación y ajusta el inventario, con base en esa información.

: Identifica qué productos tienen mejor rotación y ajusta el inventario, con base en esa información. Estado de los productos : Retira cualquier fruta o verdura en mal estado.

: Retira cualquier fruta o verdura en mal estado. Retroalimentación: Escucha las opiniones de tus clientes para realizar adecuaciones que mejoren su experiencia.

Conclusión

Crear una sección de frutas y verduras atractiva, funcional y eficiente puede ser el factor diferenciador que impulse tu negocio. Como vimos, la combinación de estrategias, con el uso de un mobiliario de calidad, asegura que tus productos se vean frescos y tentadores, al tiempo que facilita la logística y organización.

Con una buena planificación, un diseño inteligente, una serie de medidas para preservar la frescura y un excelente servicio al cliente, podrás transformar esta sección en un imán para los compradores. ¡Atrévete a implementar estas prácticas y observa cómo crecen tus ventas!