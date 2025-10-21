Inicia pago de las Becas Benito Juárez para estudiantes de secundaria en Jalisco

El titular de la Coordinación Nacional de Becas en Jalisco del Gobierno de México, Miguel Ángel Moreno Badajós, informa que del 20 al 27 de octubre se realizará el pago para las y los estudiantes de continuidad de la Beca Benito Juárez.

“El proceso será escalonado y organizado por orden alfabético, de acuerdo con el primer apellido de las y los beneficiarios. El calendario puede consultarse en la página web oficial de Becas Bienestar y en las redes sociales verificadas”, explica el funcionario.

Asimismo, detalla que a partir del 29 de octubre se llevará a cabo el depósito correspondiente a los estudiantes de continuidad del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Este calendario aplica únicamente para quienes formaban parte del padrón vigente hasta junio de 2025, cuentan con su tarjeta y han recibido al menos un pago previo.

Moreno Badajós recordó que durante septiembre se realizaron en Jalisco diversas asambleas informativas de los programas “Rita Cetina” y “Benito Juárez”, y adelanta que en los próximos días se darán a conocer las fechas de entrega correspondientes.

“Estas actividades reflejan el compromiso de Becas para el Bienestar de mantener presencia en territorio, eliminar obstáculos y facilitar los trámites, con el propósito de garantizar que niñas, niños y jóvenes cuenten con el apoyo necesario para continuar sus estudios”, subraya.

Finalmente, el coordinador exhorta a la población beneficiaria a no caer en rumores ni desinformación, y mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales de Becas Bienestar.