Van corporaciones policiacas estatales y comisarías del Área Metropolitana vs “Rodada del Terror”

El Gobierno de Jalisco informó la implementación de un operativo para inhibir la “Rodada del Terror” o posibles actos vandálicos este viernes 31 de octubre, en el marco de la celebración de Halloween.

El operativo, según se anunció, será implementado por la Policía Vial en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado y las comisarías municipales del Área Metropolitana de Guadalajara.

Se dijo que además del patrullaje habrá vigilancia del sistema de videovigilancia del C5, con presencia en los principales municipios del Área Conurbada de la capital de Jalisco.

Estas acciones buscarán prevenir incidentes y responder de manera inmediata ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de las personas.

El gobernador Pablo Lemus señaló que “vamos a apoyar con vigilancia todo el transporte público. La gente tiene necesidad de movilizarse y hacerlo de forma segura, y no tiene por qué sufrir las consecuencias de algunos vándalos que, aprovechando el motivo de Halloween, arrojan objetos contra el transporte público”.

El mandatario enfatizó que no se va a permitir que “delincuentes disfrazados de motociclistas” molesten a la ciudadanía. “Hoy va a haber un operativo duro, rígido, por parte de la Policía Estatal y de la Policía Metropolitana; invitamos a la Guardia Nacional y al Ejército, que también van a participar en este operativo; nada de rodadas del terror, nada de andarse pasando altos o amedrentar a la ciudadanía. Lo vamos a impedir, y cantada vale doble”.

Por su parte, la Policía Vial hace un llamado a la ciudadanía para que, en caso de observar conductas peligrosas o actos vandálicos durante el desarrollo de estas rodadas, lo reporten de inmediato al número de emergencias 911 para que las autoridades puedan actuar con prontitud.