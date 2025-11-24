Tlajomulco entrega cheques a familias afectadas por inundaciones

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó la entrega de 189 cheques por un monto total de 6 millones 807 mil pesos, correspondientes al Fondo Estatal para Desastres Naturales (FOEDEN). Los apoyos fueron destinados a familias de los fraccionamientos Los Sauces y Geovillas La Arbolada, perjudicadas por las inundaciones del último temporal.

El recurso está integrado por una aportación estatal del 80 por ciento y municipal del 20 por ciento, como parte de un esquema de colaboración para atender a las familias afectadas.

Durante el acto, el alcalde destaca que los apoyos forman parte de los compromisos asumidos desde el inicio de la contingencia. Señaló que el Gobierno de Tlajomulco ha acompañado el proceso en las etapas de evaluación, gestión y validación para asegurar una entrega justa.

“Por eso hoy quiero que sepan que vamos a generar, precisamente con el apoyo de la Secretaría de Asistencia Social y lo que le tocó también al municipio, una inversión o más bien una erogación de 6 millones 807 mil pesos. Son 39 cheques de Geovillas, 150 de Los Sauces”, indica.

Agrega que, adicionalmente, se gestionaron donaciones como licuadoras y ollas por parte de empresarios, así como 400 pares de zapatos por parte del DIF municipal. También señala que se proyectan acciones en el próximo presupuesto para atender a las zonas afectadas.

La entrega se realizó después de un proceso de registro, revisión y validación casa por casa, con el fin de que el apoyo llegara a quienes realmente lo requerían. El alcalde informa además que el municipio avanza en un paquete de inversiones por 200 millones de pesos en obras hidráulicas e infraestructura preventiva, en coordinación con autoridades estatales, federales y especialistas en gestión integral del agua.

Daniel Robles de León, director general de Desarrollo de Programas Sociales de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social de Jalisco, reconoció el acompañamiento municipal durante la contingencia.

“Yo quisiera, presidente, felicitarte por la gestión tan importante que has hecho… nuestro presidente Quirino, un día sí y el otro también, nos ha estado insistiendo en que es muy importante no dejar pasar más tiempo para que ustedes tengan ya sus apoyos”, expresa.