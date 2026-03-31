Anuncian inversión de 625 mdd para parques industriales en Jalisco

El gobernador de Pablo Lemus Navarro encabezó el anuncio de una inversión proyectada de 625 millones de dólares para la construcción de más de 800 mil metros cuadrados de parques industriales en Jalisco, lo que permitirá la generación de alrededor de 19 mil empleos en los próximos dos años.

Durante la presentación, el mandatario destacó que, pese al contexto económico global incierto, la entidad se consolida como uno de los destinos más atractivos para la inversión en México, impulsada por su crecimiento sostenido y su capacidad productiva.

De acuerdo con la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco, al cierre de 2025 el estado alcanzó un récord histórico en absorción de espacios industriales, con más de 677 mil metros cuadrados ocupados, lo que representó inversiones cercanas a los 500 millones de dólares y un crecimiento del 25 por ciento respecto al año anterior.

El Gobernador subrayó que los nuevos desarrollos industriales ya cuentan con esquemas de prearrendamiento, por lo que una vez concluidos se integrarán de forma inmediata a la ocupación del mercado, fortaleciendo la infraestructura disponible para empresas nacionales e internacionales.

En este contexto, Lemus Navarro afirmó que el empleo sigue siendo el principal motor de bienestar social, al señalar que “el mejor programa social es el trabajo”, y destacó la necesidad de continuar generando condiciones que faciliten la llegada de nuevas inversiones.

Por su parte, Mauro Garza Marín, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico, señaló que Jalisco es visto a nivel internacional como un hub logístico estratégico, gracias a su conectividad y cercanía con el Puerto de Manzanillo, así como su infraestructura aeroportuaria.

A su vez, Bruno Martínez Zurita, presidente de la APIEJ, destacó que el dinamismo industrial del estado responde a un ecosistema diversificado que integra sectores como tecnología, logística y agroindustria, lo que posiciona a Jalisco en un entorno competitivo a nivel global.

Finalmente, Cindy Blanco Ochoa resaltó que la entidad mantiene una estrategia coordinada entre gobierno e iniciativa privada para fortalecer la proveeduría local y consolidar al estado como una plataforma clave para los negocios con Norteamérica y Asia.

Con estos proyectos, Jalisco refuerza su papel como motor económico del país, al ampliar su infraestructura industrial y generar condiciones para el crecimiento sostenido, incluso frente a escenarios internacionales complejos.