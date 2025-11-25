Hombre ingresa a pista del Aeropuerto de Guadalajara y provoca cierre temporal de operaciones

Un hombre ingresó a la pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y se colocó junto a una aeronave, lo que obligó al cierre temporal de la pista 29R y a la activación de los protocolos de emergencia establecidos para estos casos.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el personal de seguridad detectó la presencia del individuo y activó el Plan Local de Seguridad Aeroportuaria (PLSA) a las 08:15 horas, lo que derivó en el despliegue de acciones para asegurar la zona.

Como primera medida, el sujeto fue neutralizado por el equipo de seguridad y posteriormente puesto a disposición de la Guardia Nacional, para ser turnado al Ministerio Público.

Durante el cierre, el Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) detuvo temporalmente los aterrizajes y despegues, mientras que el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) fue notificado para reforzar la seguridad.

La aeronave junto a la cual se colocó el hombre recibió revisión mecánica para confirmar que no presentaba afectaciones.

A consecuencia del incidente, el vuelo Volaris 1332, con destino a Acapulco, además de otras seis operaciones, registraron retrasos. Una vez asegurada el área y verificado el estado del equipo, el aeropuerto reanudó sus operaciones.

GAP informó que se inició una investigación interna para determinar cómo se produjo el acceso del individuo a un área restringida, y recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estado de sus itinerarios.