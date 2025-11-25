Jalisco necesita $32 mil 800 millones para realizar grandes obras hídricas

Ernesto Marroquín respondió a preguntas de la oposición en el Congreso. Para 2026, el gobierno federal no asignó recursos para construir el acueducto Chapala-Guadalajara.

El secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, informó a los diputados que para construir los proyectos de infraestructura hídrica Jalisco se necesitan 32 mil 800 millones de pesos, entre ellos para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y para remodelar la planta potabilizadora de Miravalle que tiene 70 años de antiguedad.

Sin embargo, ante la falta de apoyo del gobierno federal para realizar esos proyectos, una opción -dijo el funcionario- es recurrir a la inversión de empresarios vía asociaciones público-privadas.

“Las obras (hídricas) suman 32 mil 803 millones de pesos y no está etiquetado nada de la federación. ¿Cuánto recurso tenemos para este año?, no realmente no tenemos, como lo dijo el diputado César Madrigal, vamos a tener que buscar asociaciones público-privadas o fuentes alternativas de financiamiento”, dijo Ernesto Marroquín.

Por su parte, el director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Antonio Juárez Trueba, recibió diversos cuestionamientos sobre la contratación de la ex conductora de televisión, Ely Castro, quien recibía un salario mensual de 73 mil pesos.

El titular del organismo, Antonio Juárez Trueba, optó por el silencio. O mejor dicho, armó una respuesta para evadir ese cuestionamiento y la repitió una y otra vez.

La frase que respondió el director del SIAPA fue: “No puedo hablar de ello porque hay un proceso legal abierto”.

El diputado sin partido, Alejandro Puerto, señaló que Juárez Trueba echó por la borda su comparecencia ante el Congreso, al tomar esa actitud.

“Es vergonzoso y a la gente le debe dejar preocupada (esa respuesta), porque eso pone en evidencia un problema más grande, que ni siquiera los directivos de las instituciones saben que hacen sus subordinados. No saben cuántas personas están sin trabajar o que no cumplan con el perfil técnico, pero sobre todo porque buscan normalizar la contratación sin perfil técnico, es decir, contratan a gente que no saben que hace y ni siquiera les evalúan el trabajo”, aseveró.

Juárez Trueba no se salió del guión. No quiso dar ningún detalle sobre la polémica contratación de la asesora Ely Castro, cuyo caso está siendo revisado por el Tribunal de Justicia Administrativa,

“Seguramente en su oportunidad, ellos (el Tribunal) van a dar a conocer lo que resulte de la investigación. Yo quise no pronunciarme al respecto, por no caer en alguna falta que pudiera ser en contrario”, respondió lacónico.

La diputada de Futuro, Mariana Casillas, señaló que el SIAPA y el modelo de abasto de agua en Jalisco, dejaron de atender al servicio público y operan por encima de la ley y del Congreso.

La legisladora le reprochó al funcionario que no haya acatado el llamado a comparecer que le hizo hace algunos meses la Comisión de Planeación, Desarrollo Territorial y Gestión del Agua del Congreso.

“Quien hoy debe responder sin rodeos técnicos, ni escapismos y sin enojarse, es usted director, porque el SIAPA que hoy concentra el mayor nivel de opacidad y deterioro institucional, es el SIAPA que aprobó una reingeniería sin publicar un solo documento, es el SIAPA que contrató a Ely Castro ignorando su propio Manual de Puestos. Es el SIAPA que permitió el hackeo que comprometieron datos de miles de personas”, subrayó.

Hubo más críticas de la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, de Valeria Ávila, de Hagamos y Leonardo Almaguer, del Partido del Trabajo.

La diputada de MC, Gabriela Cárdenas, señaló que el SIAPA arrastra un abandono de más de 20 años, cuando por ejemplo, en los gobiernos panistas se usó como “botín político” y agencia de colocaciones.

“El deterioro no fue casual, fue consecuencia directa del saqueo. En 2011 se denunciaron desvíos por más de 700 millones de pesos, de los cuales 348 millones se usaron indebidamente para usarlo en gasto corriente -sí- en lugar de la inversión en infraestructura. Ese dinero era el que pudo haber evitado el colapso que hoy enfrentamos, se robaron el futuro del agua de las niñas y los niños de Jalisco”, apuntó la emecista.

La sesión de Glosa duró más de tres horas. Ambos funcionarios salieron con rapidez del Salón de Sesiones, para evitar ser entrevistados por los reporteros.