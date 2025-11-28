Buscan crear una Subsecretaría de Ciencia en Jalisco

Horacio Fernández junto a la diputada Valeria Ávila. Los legisladores hicieron una buena evaluación del primer año de la SICyT.

Para “acompañar” a los investigadores y dar apoyos a proyectos, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología pretende crear una subsecretaría de Ciencia, ampliar la red de centros de emprendimiento (Redi) que hoy tiene 13 y lograr el ahorro de energía en los 20 planteles: 16 Institutos Tecnológicos y tres sedes de la Universidad Tecnológica y Universidad Politécnica, que opera la dependencia.

El anuncio lo hizo el titular de la SICyT, Horacio Fernández Castillo, durante la sesión de Glosa del Informe de Gobierno, en el Congreso, donde dialogó con los diputados de la Comisión de Competitividad y Desarrollo Económico del Congreso.

Abordado en entrevista, el funcionario estatal pidió que se le asignen 200 millones de pesos en el presupuesto estatal 2026 y dijo para que quiere ese dinero.

“La de educación está bien, pero el área de ciencia si la hacemos una subsecretaría, sería destinar una parte ahí y queremos expandir la Red de Redis, ahorita acabamos de abrir uno en Tomatlán y ahora en breve estaremos abriendo Chapala, pero no tenemos dinero para abrirlo y generaría mucho valor en la región de la Ribera”, expresó.

Ante la versión de que él será uno de los funcionarios del Gabinete Estatal que dejaría el cargo en las siguientes semanas, Horacio Fernández, afirmó que está listo para irse, ya que al asumir el cargo hizo el acuerdo con el gobernador Pablo Lemus de que estaría solo un tiempo en el puesto, ya que como empresario y propietario de Industrias Tajín, tiene otras ocupaciones, pues también está al frente de tres organizaciones civiles y 12 fundaciones.

El relevo podría darse hasta los primeros meses de 2026.

“A ver, me encantaría (estar los seis años), me fascinó la Secretaría, me gustó mucho la forma en que puedes generar valor, no me lo imaginaba, pero tengo chamba, tengo chamba en Tajín. Soy todavía el presidente ejecutivo, entonces, hay trabajo pendiente que urge para el año próximo. Nosotros tenemos un proyecto de expansión grande de una nueva planta por ejemplo y tenemos crecimiento en productos nuevos”, explicó.

La diputada de Hagamos, Valeria Ávila, afirmó que el éxito de la Secretaría de Innovación, “más allá de los indicadores específicos, dependerá de su capacidad para transformar desigualdades en oportunidades y convertir el ecosisistema de la ciencia y la tecnología en un espacio accesible, útil y tangible para todas y todos”.

El legislador del PT, Leonardo Almaguer, solicitó que la dependencia incluya en sus planes de apoyo económico a emprendedores, a cooperativas que hay en las diversas regiones de Jalisco.

Horacio Fernández escuchó las ideas y observaciones de los legisladores y relató que una de sus primeras actividades fue recorrer los 20 planteles que tiene y se dio cuenta que algunos no tenían ni siquiera agua potable, por lo que surtían agua en pipas, algo que es inaceptable. Eso se ha atendido en este primer año de gobierno, dijo.

En esos encuentros también dialogó con los maestros y maestras, con los alumnos, a fin de realizar planes estratégicos y redefinir la oferta de carreras en cada Instituto Tecnológico y en cada Universidad.