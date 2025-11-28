Suman 16 policías asesinados en Jalisco durante el 2025

En Jalisco durante el año 2025 han sido asesinados 16 agentes de diferentes corporaciones policiacas pertenecientes a los diferentes niveles de gobierno.

La suma llegó a ese número con la muerte de un elemento de la Guardia Nacional que fue atacado la noche del jueves en Ixtlahuacán de los Membrillos, cuando participaba en un operativo de esa corporación federal.

En los hechos otro oficial de la misma dependencia resultó herido. Los hechos se suscitaron en Carretera Santa Rosa–La Barca, a la altura del entronque hacia El Rodeo, cuando un convoy de la Guardia Nacional patrullaba y fueron atacados a balazos por los ocupantes de tres camionetas.

Tras el atentado, los agresores escaparon hacia Atequiza y aunque autoridades federales y estatales implementaron un operativo de búsqueda, aquéllos no fueron localizados.

El elemento de la Guardia Nacional que sobrevivió tuvo lesiones en pierna y brazo, por las que fue trasladado al Hospital Militar.

Este semana desaparecieron en Jalisco dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de la República, cuyo automóvil oficial fue hallado cn las portezuelas abiertas, el motor encendido, impactos de bala y manchas de sangre, en Colinas del Virrey, municipio de Zapopan.

Ambos policías trabajaban en labores de inteligencia e investigación contra la delincuencia organizada. No se ha reportado su localización.