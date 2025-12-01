SISEMH presenta lineamientos para una comunicación libre de estereotipos y revictimización

. Durante el evento, también participaron Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno; Ana Gabriela Velasco García, Subsecretaria de Igualdad de Género; y Sagrario Elizabeth Guzmán Ureña, Subsecretaria de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencias.

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) dio a conocer los nuevos “Lineamientos para la promoción y difusión de contenidos libres de estereotipos de género, revictimización y lenguaje sexista”, dirigidos a medios públicos y privados. Este instrumento busca fortalecer la cobertura informativa desde un enfoque de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación.

El documento fue elaborado en colaboración con colectivas, activistas y organismos públicos, y tiene como objetivo prevenir prácticas como el lenguaje sexista, la revictimización en coberturas de violencia y la violencia política. Además, contempla capacitaciones abiertas para profesionales de los medios, que iniciarán a mediados de enero.

La presentación fue encabezada por Fabiola Loya Hernández, titular de SISEMH, quien subrayó la corresponsabilidad de los medios en la erradicación de la violencia de género: “Ustedes son pieza clave para la construcción de un Jalisco libre de violencias, igualitario y en paz”.

El proceso de elaboración incluyó mesas de trabajo con organizaciones civiles y se desarrolló en estrecha colaboración con el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, dirigido por Gabriela Aguilar Camacho, y el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, encabezado por Gabriel Torres Espinoza.

Durante el evento, también participaron Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno; Ana Gabriela Velasco García, Subsecretaria de Igualdad de Género; y Sagrario Elizabeth Guzmán Ureña, Subsecretaria de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencias. Velasco García destacó que los lineamientos no buscan censurar, sino elevar la calidad ética del trabajo informativo.

Zamora Zamora reafirmó el compromiso del Gobierno de Jalisco con la igualdad sustantiva, haciendo un llamado a los medios para sumarse a la promoción de contenidos responsables y libres de violencia.

El documento completo puede consultarse en igualdad.jalisco.gob.mx.

Con estas acciones, SISEMH y el Gobierno de Jalisco consolidan una alianza estratégica con los medios de comunicación, avanzando hacia entornos informativos más justos, incluyentes y respetuosos de los derechos de las mujeres.