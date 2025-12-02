SICT Jalisco anuncia que concluye ampliación de 2 a 4 carriles, en carretera federal Morelia-Guadalajara

SICT Jalisco informa que la obra concluyó en el plazo programado

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció que ha concluido la ampliación de dos a cuatro carriles, de la carretera federal Morelia-Guadalajara, en las inmediaciones del entronque Acatlán, con “lo que garantiza mayor agilidad y seguridad a los usuarios que transitan por la zona”.

La dependencia del Gobierno de México precisó que la intervención se llevó a cabo en un tramo ubicado entre los kilómetros 118+000 y 119+000, debido a que se había detectado como un “punto de conflicto”, ante la incidencia de accidentes que se presentaban.

Funcionarios de SICT, encabezados por la directora del Centro Jalisco de esa institución, María Padilla Romo, realizaron una recorrido de supervisión para constatar la terminación de la obra y los trabajos finales de limpieza.

Funcionarios de SICT, entre ellos la directora María Padilla, supervisaron la conclusión de los trabajos

La SICT afirmó que las obras concluyeron en tiempo y forma como estaba programado y benefician especialmente a usuarios que transitan entre la zona poniente y surponiente de la Ribera de Chapala y la Zona Metropolitana de Guadalajara; así como algunas poblaciones como Jocotepec, San Juan Cosalá, San Luis Soyatlán, Tuxcueca y Tizapán El Alto.

Te puede interesar: La SICT en Jalisco comenzó ampliación a cuatro carriles de tramo carretero

El tramo que se amplió se encuentra en las inmediaciones del entronque Acatlán, en el que confluyen varias carreteras como la federal 80 Guadalajara-Barra de Navidad, la 15 Morelia-Guadalajara (en sus dos tramos: de Jocotepec a Acatlán y de Guadalajara a Acatlán) y la Autopista Guadalajara-Colima.