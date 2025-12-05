Tlajomulco celebra las Fiestas Patronales de la Purísima Concepción

Las Fiestas Patronales en honor a la Purísima Concepción reunieron esta madrugada y mañana a cientos de habitantes de Tlajomulco en una serie de actividades religiosas y comunitarias que forman parte de una de las celebraciones más representativas del municipio.

Desde tempranas horas, vecinas y vecinos acudieron al Templo del Hospital para acompañar las tradicionales mañanitas. Más tarde, a las 06:00 horas, se realizó una segunda serenata en el Templo de San Antonio de Padua, continuando con uno de los rituales más arraigados de la festividad.

Posteriormente, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez y la presidenta del DIF Municipal, Bianca Sunderman Arriero, encabezaron el recorrido tradicional por las calles de la cabecera municipal. Durante el trayecto predominó un ambiente familiar y festivo, acompañado de música y expresiones culturales propias de la comunidad. La jornada matutina concluyó con un desayuno comunitario en la Plaza Principal.

El alcalde destacó la participación ciudadana y subrayó la importancia de preservar las tradiciones locales como un elemento que refuerza la convivencia y la identidad del municipio.

Las actividades continuarán por la tarde con una peregrinación a las 17:00 horas y una celebración religiosa en el Templo del Hospital programada para las 19:00 horas.

Por la noche, la Plaza Principal se convertirá nuevamente en punto de reunión con el tradicional baile popular, que comenzará a las 20:00 horas y contará con diversas agrupaciones musicales. La jornada cerrará con la quema del castillo en el atrio del templo.