50% de unidades del transporte deben tener rampa para personas en sillas de ruedas

Aspecto de la Jornada en Pro de las Personas con Discapacidad. Los camiones también deben traer rampa en ciudades como Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán.

Hace 20 años, en el Área Metropolitana de Guadalajara comenzaron a circular los primeros camiones del transporte público, con rampa para personas que se desplazan en silla de ruedas y también se dejaron asientos preferenciales para personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y débiles visuales.

Sin embargo, en algunas rutas los camiones con rampa ya no representan 10% del total o de plano, las rampas no funcionan, advirtió José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana AC, quien dijo que solicitarán al Congreso local y al gobierno de Jalisco, una petición para que 50% del total de autobuses urbanos estén adaptados con rampas.

En las tres líneas del Tren Ligero existen elevadores y escaleras eléctricas. Sin embargo, es frecuente que estén fuera de servicio.

“Vamos a presentar las propuestas porque en los próximos días se va a venir la discusión sobre el aumento a la tarifa de transporte público. En ese sentido, nosotros queremos recordar que precisamente en diciembre de 2025 estamos cumpliendo 20 años de que se metieron los primeros camiones semi incluyentes, porque se logró que se pusieran los asientos preferenciales, que se pusiera la rampa en algunos camiones, que era el 10% de las unidades de cada ruta en la zona metropolitana, nada más”, explicó.

El anunció se hizo durante la Jornada Académica-Profesional-Ciudadana en Pro de las Personas con Discapacidad, realizada en el Centro Universitario Guadalajara (CUGdl), en el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre.

En los próximos días colectivos de personas con discapacidad agrupadas en Red Ciudadana AC, acudirán al Ejecutivo (Secretaría de Transporte) y al Congreso local, a realizar una petición formal, para que el transporte público en la capital jalisciense y en ciudades medias como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Ocotlán y Lagos de Moreno, sea en verdad incluyente.

José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana AC. Lidera la lucha desde hace 20 años.

“Nosotros estamos planteando que se debe tener cuando menos 50% de las unidades adaptadas y avanzar en la atención del transporte público para personas discapacidad que, de alguna manera, fueron dejadas, por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva, que no se han aterrizado propuestas concretas para que el servicio se les brinde en forma eficiente”, dijo.

Durante la Jornada en Pro de las Personas con Discapacidad se realizó el simposio “Alternativas para mejorar la calidad de vida y lograr el bienestar de las personas con discapacidad” y se entregó el Premio Benito Juárez a la Solidaridad con las Personas con Discapacidad a Rigoberto Heladio Madrigal Padilla y Margarita Castañeda Martínez, integrantes de Gente Pequeña de México AC.