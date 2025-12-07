26 de diciembre, fin del plazo para canje de placas; aseguran que facilitan agenda de citas en recaudadoras

Imagen de una recaudadora. La SHP de Jalisco dice que quienes no puedan agendar cita para el canje de placas recibirán ayuda en las oficinas

La Secretaría de la Hacienda Pública (SHP) del Gobierno de Jalisco asegur que “todas las oficinas recaudadoras del Estado brindan el apoyo para la generación de citas” a los contribuyentes que no han realizado en el trámite de sustitución de placas de circulación.

“Esto se brinda a quienes acudan personalmente con sus documentos en regla y que por algún motivo no hayan podido generar su cita por medio del Agendador”, afirmó la SHP.

Señaló que “el apoyo en la generación de citas tiene como objetivo facilitar el acceso a los servicios y evitar que la falta de dispositivos o conectividad digital sea un obstáculo para cumplir con esta obligación”.

Aseguró que “el personal de las oficinas recaudadoras brinda asistencia directa a la ciudadanía que acuda sin cita, en especial a las personas adultas mayores y a quienes, por cualquier motivo, no puedan realizar el proceso en línea”.

SHC agregó que las recaudadoras metropolitanas mantienen horarios extendidos de atención de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas, mientras que en el Centro Integral de Servicios de Zapopan es de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas.

EL 26 DE DICIEMBRE VENCE EL PLAZO

“Es importante recordar que todas las recaudadoras estatales permanecerán cerradas a partir del 27 de diciembre y reanudarán operaciones el 2 de enero debido a la carga de información correspondiente a la nueva Ley de Ingresos 2026″, enfatizó la dependencia estatal.

“El 26 de diciembre será el último día para que las y los jaliscienses puedan realizar la sustitución de sus láminas de todos aquellos vehículos cuyas placas tienen diseños Maguey, Minerva y Gota (roja y verde), incluidas las motocicletas, remolques, transporte público, taxis, autos y camionetas”.

“La Secretaría también invita a las y los contribuyentes de Jalisco a atender el proceso de sustitución de placas obligatorio, el cual dejará de ser gratuito para el próximo año”, indicó la SHP.

Añadió que durante 2025 se sustituyeron ya más de 900 mil placas en el estado y que tan sólo en los primeros cuatro días de diciembre se han entregado más de 33 mil nuevas matrículas.