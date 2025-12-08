Impulsa SISEMH Cultura de Paz en centros laborales

. Foto. Cortesía.

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) realizó la última reunión del año de la Red contra la Violencia Laboral hacia las Mujeres en Jalisco, en el marco de los 16 Días de Activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres. El encuentro, encabezado por la titular de la dependencia, Fabiola Loya Hernández, reunió a 25 integrantes de la Red, entre ellos representantes sindicales, empresariales, académicos y de derechos humanos, como INCIDIR, COPARMEX, HILA Igualdad Laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado (STPS) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

Uno de los resultados más relevantes fue el cierre exitoso del proyecto Equilibra, impulsado por la organización INCIDIR en colaboración con la SISEMH, con el cual se concretó la creación del Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Laboral. Loya Hernández reconoció el trabajo de INCIDIR al superar las metas establecidas y anunció que este protocolo será difundido masivamente entre empresas y centros laborales interesados en promover la igualdad sustantiva.

La Secretaria destacó la importancia de este esfuerzo, citando el estudio más reciente del IMCO “Mujeres en las Empresas 2025”, que advierte que México alcanzaría la paridad en los consejos de administración hasta el año 2043 si se mantiene la tendencia actual. Subrayó que la presencia de las mujeres en las empresas es crucial para avanzar en la agenda de igualdad y construir espacios libres de violencia. “Trabajamos con una visión humanista, entendiendo que esta lucha no es solo por los derechos de las mujeres, sino una causa por toda la humanidad, porque busca desmantelar sistemas opresivos y construir una cultura de paz en su conjunto”, afirmó.

Durante la reunión también se resaltaron programas complementarios de la SISEMH, como el Programa Fuerza Mujeres, que apoyó a 2 mil 322 mujeres en el inicio o fortalecimiento de su actividad económica, y la iniciativa Empresarias de Alto Impacto, que benefició a 105 mujeres de 48 municipios con recursos para generar empleo formal, adquirir maquinaria y realizar adecuaciones que promuevan la igualdad sustantiva y el enfoque de cuidados.

Loya Hernández concluyó agradeciendo el compromiso de las instituciones y líderes que conforman la Red, y señaló que el reto para 2026 será la implementación masiva y sostenida del protocolo en el sector productivo de Jalisco. La Red se consolida como un observatorio vital para asegurar que el avance económico de la entidad se dé en un marco de cero tolerancia a la violencia laboral y de respeto a la dignidad de las mujeres en sus centros de trabajo.