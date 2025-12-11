Tlajomulco donará terreno para nueva prepa UdeG cercana a la Línea 4

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, informó que en la próxima Sesión de Ayuntamiento se someterá a votación la donación de un terreno municipal para la construcción de una nueva preparatoria de la Universidad de Guadalajara.

El predio se encuentra en la tercera estación de la Línea 4 del Tren Ligero, conocida como El Cuervo. El alcalde señaló que la instalación del nuevo plantel responde a la demanda de espacios educativos en la zona y forma parte de un proyecto para convertir la Línea 4 en un corredor educativo, con estaciones conectadas a escuelas, preparatorias y centros universitarios.

“El día martes tenemos Sesión de Pleno… vamos a donar un terreno a la Universidad de Guadalajara, precisamente en la parada tres, que es la de El Cuervo, de la Línea 4, donde habrá una nueva preparatoria”, explicó.

Añadió que otras estaciones también estarán vinculadas a planteles educativos, lo que facilitará el acceso de estudiantes al transporte público.

Velázquez Chávez indicó que esta acción se incluye en una agenda educativa impulsada en coordinación con el Gobierno de Jalisco, la rectora general de la UdeG, Karla Planter, y el Grupo Aeroportuario del Pacífico.

Entre los proyectos en desarrollo destaca la propuesta para una Universidad Aeronáutica, que buscaría posicionar al municipio como referente en formación técnica y profesional del sector.