Reporta SICT avance de 74% en construcción de 5 caminos artesanales, en norte de Jalisco

SICT reporta avances en caminos artesanales del norte de Jalisco

El Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reporta que el avance en la construcción de cinco caminos artesanales, impulsada por el Gobierno de México y en la que participan 342 hombres y mujeres de la comunidad wixárica de la zona norte de esta entidad federativa.

“Ni el frío, ni el sol, ni otras inclemencias del tiempo, han sido impedimento para continuar los trabajos de construcción de los caminos, cuyo avance es del 74%. La meta de este año es construir 20.5 kilómetros”, informó SICT Jalisco.

La dependencia federal señaló que “los trabajos que se ejecutan principalmente son roderas de concreto hidráulico y roderas de empedrado ahogado en concreto”.

Destacó que algo especial es que en cada zona las comunidades diseñaron el estampado que decidieron imprimir en sus caminos, con base en sus usos y costumbres.

SICT Jalisco expuso que las 342 personas de la comunidad wixárica del norte de Jalisco, que toman parte en las obras, reciben semanalmente “el pago correspondiente por medio de comités conformados en cada comunidad; pero sin duda, el mejor pago será el tener sus caminos construidos para beneficio de todas y de todos en sus comunidades”.

El programa de caminos artesanales se lleva a cabo en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) con una inversión de 159 millones de pesos, indicó SICT Jalisco.

Con dicho programa se beneficiará directamente a 12 localidades, conformadas por comunidades indígenas marginadas, que habitan en el municipio de Mezquitic.

LOS CAMINOS

Tezompa-Nueva Colonia

Cerro de la Puerta-Santa Catarina Cuescomatitlán

Cerro del Niño-San Miguel Huaixtita

Cerro del Pescado-Ocota de la Sierra

Bajío de las Gallinas-San Sebastián Teponahuaxtlán.