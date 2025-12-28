Un millón 55 mil juegos de placas de circulación fueron sustituidas en Jalisco

Para quienes pagaron refrendo en 2025 y no han cambiado placas habrá prórroga de enero a marzo

Durante el año que va a finalizar, en Jalisco se sustituyeron un millón 55 mil 550 placas de circulación como parte del proceso de reemplacamiento vehicular, el cual concluyó el pasado 26 de diciembre, según informó la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado.

En un comunicado de prensa la dependencia detalló que el último trimestre de 2025 fue el periodo de mayor afluencia, ya que en octubre se registraron más de 120 mil sustituciones, noviembre cerró con más de 150 mil canjes y diciembre alcanzó más de 180 mil placas reemplazadas.

“Se hace un llamado a las y los contribuyentes que realizaron el pago de su refrendo 2025, pero que aún no han realizado el canje de placas, a agendar su cita para la sustitución de láminas, recordando que cuentan con una prórroga durante los primeros tres meses de 2026 para completar el trámite, sin costo adicional por dotación”, resaltó la Secretaría de la Hacienda Pública.

Además indicó que las personas que no realizaron el pago de su refrendo vehicular en 2025 y que se encuentren obligadas a sustituir sus láminas, deberán cubrir en 2026 la cantidad de 2 mil 500 pesos por la dotación de placas, sin contar lo que costará el nuevo refrendo.

La dependencia del Gobierno de Jalisco informa que la atención en las oficinas recaudadoras se reanudará a partir del 2 de enero, con horarios de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas, y sábados de 8:00 a 14:00 horas.

La Secretaría de la Hacienda Pública expuso que “reitera su compromiso de seguir facilitando los trámites y brindando siempre la mejor atención a las y los jaliscienses, así como reconoce el trabajo coordinado del personal que labora en las 135 oficinas recaudadoras del estado, quienes atendieron de manera permanente la alta demanda registrada, especialmente en los últimos meses del año”.

CITAS POR INTERNET

Para agendar la cita, a partir del 2 de enero de 2026 se debe ingresar al portal sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora.

PLACAS QUE DEBEN CAMBIARSE

En Jalisco ya están obsoletas las placas de circulación con tres diseños: “Maguey”, “Minerva” y “Gota”; el diseño que estará vigente y no debe cambiarse es el denominado “Collage”.

Un diseño de placas en Jalisco seguirá vigente; los tres de abajo deben canjearse

NÚMERO DE CANJE DE PLACAS DURANTE 2025

El corte mensual de la sustitución de placas en 2025 fue el siguiente:

● Febrero: 12 mil 253 placas.

● Marzo: 45 mil 961 placas.

● Abril: 63 mil 066 placas.

● Mayo: 98 mil 506 placas.

● Junio: 91 mil 190 placas.

● Julio: 94 mil 700 placas.

● Agosto: 93 mil 406 placas.

● Septiembre: 88 mil 315 placas.

● Octubre: 127 mil 374 placas.

● Noviembre: 152 mil 184 placas.

● Diciembre: 188 mil 597 placas.

Total: Un millón 55 mil 552 placas.