Asesinaron a comerciante del Abastos, a su hija adolescente y un guardaespaldas en balacera de Avenida Topacio

Un comerciante del Mercado de Abastos de Guadalajara, su hija adolescente y uno de sus guardaespaldas fueron asesinados en la balacera con ráfagas de fusiles de asalto ocurrido la mañana de este lunes 29 de diciembre en la Avenida Topacio, cerca de la confluencia con la Calle Bahía, en los límites de Residencial Victoria y la Colonia Santa Eduviges.

El blanco principal del ataque, identificado de forma extraoficial como Alberto “El Prieto” Valencia, y su familiar menor de edad, viajaban en un vehículo Lamborghini tipo Urus, de reciente modelo, color naranja, que fue interceptado por otros automotores, con hombres armados quienes les dispararon. Los agresores iban en su mayoría con ropas tácticas, pasamontañas y chalecos antibalas y al perpetrar el atentado hablaban en clave.

Los guardaespaldas del comerciante -quienes al parecer iban en otro automóvil- habrían respondido al fuego, lo que suscitó un intenso tiroteo en el que cayó muerto uno de ellos y quedaron lesionados otros cuatro escoltas.

El blanco directo del atentado, de quien se dice tiene bodegas en el Mercado de Abastos, también pereció en el lugar de los hechos, en tanto su hija, mal herida, fue trasladada a recibir atención médica, pero falleció poco después.

El Urus color naranja quedó con decenas de orificios por los proyectiles que recibió. En la escena estaban por lo menos otros cuatro vehículos con huellas del tiroteo.

La Fiscalía de Jalisco confirmó el número de las víctimas mortales y lesionadas, e inició con las investigaciones pertinentes; la zona en donde todo ocurrió quedó restringida al tráfico automovilístico y peatonal por varias horas.

“RIFAS COLOMBIANAS” PODRÍAN ESTAR DETRÁS DE LA EJECUCIÓN DEL COMERCIANTE

Las llamadas “rifas colombianas”, sorteos sin permiso de la Secretaría de Gobernación y que se realizaban en el Mercado de Abastos de Guadalajara, podrían ser una de las líneas de investigación a seguir para esclarecer los hechos de este 29 de diciembre en la Avenida Topacio.

Dichas rifas ilegales, en las que se sorteaban cantidades de 20 mil a 50 mil pesos o paquetes con electrodomésticos, presuntamente estaban organizadas por extranjeros y las encargadas de vender los boletos eran mujeres colombianas, vestidas de manera provocativa.