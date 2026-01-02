Guadalajara se consolida como una de las ciudades más amigables con el uso de la bicicleta en América Latina, al ubicarse en el cuarto lugar regional y posicionarse como la mejor evaluada de México, de acuerdo con el Índice Copenhagenize 2025.

Guadalajara, entre las ciudades más amigables con la bicicleta en América Latina (Cortesía)

El estudio, que analizó a 100 ciudades de 44 países, colocó a la capital de Jalisco en el lugar 73 a nivel mundial, superando a urbes como Buenos Aires, Santiago de Chile e incluso a la Ciudad de México, siendo la única ciudad mexicana dentro de las primeras cinco de América Latina.

Saúl González Ramírez, director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, explicó que el Índice Copenhagenize evalúa qué tan accesibles y seguras son las ciudades para las personas usuarias de la bicicleta, a partir de diversos criterios.

“El índice se basa principalmente en el marco institucional, es decir, las políticas públicas, leyes y reglamentos que impulsan la movilidad ciclista; la conexión y disponibilidad de ciclovías; y el número de personas que utilizan la bicicleta como su principal medio de transporte”, detalló el funcionario.

El estudio analiza tres bloques fundamentales: marco institucional, infraestructura ciclista y uso de la bicicleta, lo que permite identificar tanto avances como áreas de oportunidad en cada ciudad evaluada.

De acuerdo con datos municipales, de enero a noviembre de 2025 se registraron más de un millón 400 mil viajes en bicicleta en Guadalajara, cifra que refleja el crecimiento de la movilidad activa en la ciudad.

González Ramírez señaló que uno de los principales retos para las ciudades es la distribución equitativa del espacio público entre automóviles, ciclistas y peatones. “El desafío está en cómo repartimos el espacio para que todos los usuarios tengan acceso y seguridad”, afirmó.

Asimismo, destacó que promover el uso de la bicicleta genera beneficios ambientales y de salud pública, al contribuir a la reducción de emisiones contaminantes y a la prevención de enfermedades relacionadas con el sedentarismo.

El funcionario añadió que las aplicaciones digitales también han sido clave para incentivar el uso de la bicicleta, ya que permiten a las personas usuarias planificar rutas seguras y eficientes.

Para mantener y mejorar esta posición, González Ramírez subrayó la necesidad de seguir ampliando y dando mantenimiento a la infraestructura ciclista, además de fortalecer la educación vial y el respeto a las normas de tránsito.

“Es fundamental que todos los usuarios de la vía colaboren para una convivencia segura”, puntualizó.

Este reconocimiento, concluyó, representa un compromiso tanto del Gobierno de Guadalajara como de la ciudadanía para avanzar hacia una ciudad más sostenible, saludable y segura.