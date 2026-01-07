El Gobierno de Zapopan, a través del Organismo Público Descentralizado (OPD) Salud Zapopan, llevó a cabo una jornada de reconocimiento al personal de enfermería con el objetivo de visibilizar su vocación de servicio, su compromiso profesional y su aportación fundamental al sistema de salud municipal, además de fortalecer la convivencia con motivo del Día de Reyes.

OPD Salud Zapopan reconoce la labor del personal de enfermería y refrenda su compromiso con la salud pública (Cortesía)

La actividad estuvo dirigida a 345 enfermeras y enfermeros que integran la plantilla del OPD Salud Zapopan, distribuidos en 143 trabajadores de base, 182 supernumerarios y 20 de confianza. Durante el evento se destacó el papel estratégico que desempeña el personal de enfermería en la atención directa a la población, la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de los servicios médicos comunitarios.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, subrayó que la labor diaria del personal de enfermería es indispensable para garantizar el bienestar de las y los pacientes, por lo que se reconoció a más de 20 enfermeras por su trayectoria y años de servicio.

OPD Salud Zapopan reconoce la labor del personal de enfermería y refrenda su compromiso con la salud pública (Cortesía)

“Si no hay salud no hay nada definitivamente, y la atención que ustedes brindan es indispensable no solo para Zapopan, sino para otros municipios y estados que acuden al Hospital General de Zapopan”, expresó.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó que la inversión sostenida en los servicios de salud del municipio ha permitido posicionar a Zapopan como un referente nacional en atención médica.

“El Hospitalito está al mismo nivel que cualquier hospital privado. Fue una gran decisión conservar los sistemas de salud del municipio dentro del ayuntamiento para seguir brindando servicios de calidad”, señaló.

El director general del OPD Servicios de Salud Zapopan, Miguel Ricardo Ochoa Plascencia, resaltó que las y los enfermeros son la primera línea de atención y una pieza clave del sistema de salud.

“Son de los agentes más importantes en el desarrollo de la salud en México, tanto en el sector público como en el privado”, afirmó.

Reconocimientos por trayectoria y desempeño

Como parte del acto, se rindió homenaje por antigüedad a 11 enfermeras por sus años de servicio: Marina Ríos, Adriana Alvarado, María Dolores Castellón, Berenice Luna, Teresita Carballar, María Cruz Martínez, María Trinidad Barajas, Sonia Martínez, Cristina Flores, María de los Ángeles Lira y Laura Puga.

Asimismo, se reconoció el desempeño destacado de 12 enfermeras: Ana Karina Cisneros, María de Lourdes Flores, Denisse Carvajal, Gabriela Galicia, Andrea Orozco, Katia Serrano, Esmeralda de Lara, Brianda Ibarra, Anabel González, María Guadalupe Gutiérrez, Ana Rosa Rodríguez y Magaly Medina.

Inversión histórica en salud

Durante el evento se informó que para el ejercicio fiscal 2026, el OPD Salud Zapopan contará con un presupuesto de 970 millones de pesos, el más alto en su historia, lo que representa un incremento del 143% en comparación con 2015, cuando el presupuesto era de poco más de 400 millones de pesos.

En los últimos 10 años, el Gobierno de Zapopan ha destinado más de siete mil millones de pesos al OPD Salud, de los cuales aproximadamente 700 millones de pesos se han invertido en equipamiento médico e infraestructura.

Más cobertura y servicios para la población

Finalmente, se reiteraron los compromisos institucionales para fortalecer el sistema de salud municipal, entre ellos la rehabilitación del Hospitalito, brigadas médicas en escuelas de comunidades rurales, la ampliación del programa Hospitalito Cerca de Ti, el fortalecimiento de la atención en salud mental, la aplicación de tamices gratuitos a recién nacidos y el desarrollo del proyecto Hospitalito Sur.

Estas acciones forman parte de una política pública integral orientada a dignificar al personal sanitario y garantizar servicios médicos oportunos, cercanos y de calidad para la población de Zapopan.