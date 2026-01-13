Aseguran plaza comercial que tenía 10 años sin pagar renta al IPEJAL

La plaza está a un costado del mercado de San Juan de DIOS

La Fiscalía del Estado desplegó un operativo y recuperó un inmueble con locales que era utilizado como centro comercial y que es propiedad del Instituto de Pensiones de Jalisco (IPEJAL), ubicado en la calle Dionisio Rodríguez número 125, en la Plaza Tapatía, a un costado del Mercado de San Juan De Dios, en la Zona Centro de Guadalajara.

El edificio era explotado de manera ilegal por la empresa “Abastecedora de Servicios a la Bisutería”, S.A. de C.V. (ABASEB), y desde hace 10 años no le pagaba renta al IPEJAL, según informó el Gobierno de Jalisco,

El operativo para asegurar el conjunto de locales se realizó como parte de las acciones legales implementadas por el IPEJAL “en el marco del incumplimiento por parte de la empresa ABASEB que, desde 2016, omitió el pago de las rentas devengadas con motivo del arrendamiento”, señaló el Poder Ejecutivo estatal.

Agregó que “para lograr esta recuperación patrimonial, la actual administración del IPEJAL ejerció diversas acciones legales, incluidas las acciones penales” que permitieron el aseguramiento y recuperación del inmueble.

Los recursos jurídicos fueron implementados en el 2025 por el IPEJAL a fin de rescatar el patrimonio de los trabajadores y pensionados; y la autoridad estatal dice que ya “se han dictado condenas por rentas fijas no pagadas y rentas vencidas, más intereses”.

PIDEN A LOCATARIOS PONERSE AL CORRIENTE CON IPEJAL

El IPEJAL señaló que “exhorta atentamente a las y los comerciantes y arrendatarios de este edificio a que regularicen su estatus con el Instituto comunicándose a la Dirección de Gestión y Protección del Patrimonio Inmobiliario al número telefónico 33-3208-0340 extensión 2653, donde serán apoyados por personal del área en la revisión y continuidad de sus contratos de arrendamiento”.

EX DIRECTIVOS DEL IPEJAL VINCULADOS A PROCESO

En el 2019, quedó vinculado a proceso Fidel Armando Ramírez, quien fungió como director general del IPEJAL durante la administración (2013-2018) del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, por el delito de Desvío y Aprovechamiento Indebido de Atribuciones y Facultades.

También fueron acusados otros dos ex directivos del IPEJAL: Salvador Méndez Castillo, quien se había desempeñado como director de Promoción de Vivienda en la administración de Aristóteles Sandoval, y Francisco Javier Ramos Alvarado, que tuvo el mismo cargo en el sexenio (2007-2013) de Emilio González Márquez.

Todos ellos fueron acusados de perdonarle a la empresa que operaba el centro comercial que acaba de ser asegurado por la Fiscalía, la cantidad de 3.1 millones de pesos.

En agosto del 2018, según información periodística, la empresa ABASEB adeudaba 17.3 millones de pesos por rentas no pagadas.

Salvador Sánchez Guerrero, quien fuera director general de Pensiones del Estado durante 3 años de la administración de Emilio González Márquez, también fue mencionado en el caso además de que en el 2019 se difundió que era investigado judicialmente por la compra de medicamentos a sobreprecio.