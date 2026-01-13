Aumentan 12% los pagos del Refrendo Vehicular 2026

Luis García Sotelo, Salvador Zamora y Carlos Arias. Quieren propiciar que los propietarios de autos con placas de Michoacán, obtengan las laminas de Jalisco.

Tras el corte de la primera semana de enero, la Secretaría de Hacienda Pública informó que hubo una buena respuesta de los contribuyentes y se logró un aumento de 12% en la recaudación por el pago del refrendo anual de la tarjeta de circulación.

Este año se han recibido ya 188 millones de pesos y el año anterior se llevaban -a la misma fecha- 167 millones de pesos.

El titular, Luis García Sotelo, dijo que las recaudadoras ampliaron su horario para recibir los pagos, que incluyen descuentos de 70% en cambio de propietario y 60% en multas de tráfico, siempre y cuando el pago se haga por la vía digital.

Las recaudadoras en la capital jalisciense abren de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 8 a 2 de la tarde. En las oficinas de municipios foráneos el horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

“La intención es que la gente siga acercándose al uso de la tecnología y no sea necesario que asista a las recaudadoras. Sin embargo, sí acuden, con mucho gusto los estamos atendiendo, con horarios extendidos, con una atención personalizada, ofreciéndoles agua y café y tratando de ser lo más ágil y oportuno posibles. Si no tenemos una oficina recaudadora cerca, se pueden hacer los pagos en tiendas de conveniencia”, dijo.

Un tema al que le pondrá énfasis el gobierno de Jalisco es lograr que quienes tienen autos con placas de otros estados, obtengan las placas de Jalisco. Para ello, se ofrece 70% de descuento en el cambio de propietario.

El secretario de Hacienda señaló que aún hay muchos vehículos con placas sobre todo del estado de Michoacán.

“Por eso es que estamos dando un subsidio tan grande. Eso nos pone muy por debajo con otros estados del valor del cambio de propietario. El hecho de haber subsidiado 50% ese trámite el año pasado, logró que se triplicara la cifra de personas que se acercaron a hacer el cambio de propietario. Si se fijan ahora no hay tantas placas de otros estados, como el año pasado. De cada diez placas, una era de otro estado, ahora es menor. Todavía hay muchos usuarios con placas de Michoacán. Estamos por cerrar el acuerdo de colaboración con el gobierno de Michoacán para establecer un mecanismo de coordinación que nos permita hacer el cobro del refrendo del estado de Michoacán”, precisó.

A quien pague su refrendo vehicular en enero y febrero recibirán 5% de descuento por pago vía digital. Para autos el costo es de mil pesos y para motos 600 pesos. A los automovilistas les incluya la verificación vehicular en forma gratuita.

Durante 2025 se realizaron un millón 55 mil 552 sustituciones de placas, mientras que en lo que va de 2026 se han concretado 45 mil 781.