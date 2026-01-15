El Congreso incumplió el plazo para aprobar leyes secundarias en materia de transparencia

El legislador Alejandro Barragán, fue entrevistado durante la sesión del Congreso. Confía en que pronto esté listo el nuevo modelo de transparencia e información pública en Jalisco.

Llegó el 15 de enero y el Congreso del Estado no aprobó las leyes secundarias en materia de transparencia y protección de datos personales.

Hay que recordar que, al extinguirse el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI) se puso el plazo del 15 de enero para tener las leyes secundarias que darán vida a dos agencias que atenderán los derechos de protección de datos personales y transparencia.

Sin embargo, en este momento no hay acuerdo para aprobar las leyes respectivas, por parte de los ocho grupos parlamentarios del Congreso, reconoció el diputado de Morena, Alejandro Barragán Sánchez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso.

“Estamos esperando una última aprobación de parte de coordinadores de la Junta de Coordinación Política, para que, en el momento en que se afinen y logremos este consenso mayoritario, inmediatamente se someta a las sesiones de la Comisión para que sea aprobado el dictamen y sometido a esta Soberanía. Debo decir que. Efectivamente, hoy era el plazo legal, sin embargo, confío en que de acuerdo al buen trabajo que se ha hecho en el Comité Especial para la Transición, la Contraloría y todo el equipo técnico están listos para reaccionar en el momento en que estas leyes secundarias sean aprobadas. No tengo ninguna duda que será muy pronto”, explicó.

Pese al vacío legal existente, el diputado Barragán afirmó que el derecho a solicitar información pública está garantizado y los organismos públicos están obligados a entregar información fundamental a quien lo solicite.

“De ninguna manera. Tenemos como jaliscienses el derecho de seguir solicitando en todo momento cualquier información de carácter público. Lo ampara la ley y el sujeto obligado tiene la obligación de responder. ¿Cuál sería el vacío en el que estemos incurriendo?, aquellas excepciones en las que se requiera un recurso de revisión”, aseveró.

Pese a que no existen hoy las dos agencias estatales que atenderán casos de queja sobre protección de datos personales y transparencia, los ciudadanos que no reciban respuesta de los sujetos obligados, pueden presentar recursos de impugnación ante la Contraloría Estatal.