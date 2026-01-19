Piden a SIOP y Secretaría de Hacienda un informe del gasto en plaza de la Liberación

Una de las dos fuentes renovadas en la plaza de la Liberación. Se requiere que se informe con precisión al Congreso y a la población, dijo la representante popular.

Las obras de remodelación de la plaza de la Liberación y los trabajos de restauración en la plaza Tapatía y plaza Fundadores, están en la opacidad, su gasto es desproporcionado y no existe una justificación técnica de que se requería emprender esas acciones, advirtió la diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos.

En ese contexto, la legisladora solicitó a los secretarios de Infraestructura y Obra Pública y Hacienda, David Zamora y Luis García Sotelo, que rindan un informe precisó sobre el desglose del gasto que se hizo en cada obra.

Tan solo en el caso de la plaza de la Liberación se habla que se gastaron 200 millones de pesos y 50 millones de pesos en el estacionamiento que está debajo llamado “Tres Poderes”.

En conjunto, el costo que se hará es de entre 400 y 450 millones y no se sabe cuanto puso el gobierno de Jalisco y cuánto aportó el Ayuntamiento de Guadalajara.

“Tan solo la intervención de la plaza de la Liberación fue reportada en alrededor de 200 millones de pesos, con una superficie aproximada de 7 mil 800 metros cuadrados. Sin embargo, cuando se revisan los presupuestos de egresos del estado y del municipio de Guadalajara, ocurre algo muy preocupante: no existe un desglose público, claro y verificable por obra”, subrayó.

La legisladora señaló que la remodelación de la plaza de la Liberación y los trabajos en el Centro Histórico, resultan desproporcionados, por ejemplo, al revisar que el Hospital Regional de Lagos de Moreno tuvo un costo de 360 millones de pesos, incluidos los quirófanos y el equipo médico.

Por ello, preguntó: ¿dónde está el dictamen profesional que demuestre que era indispensable una intervención integral en las plazas del centro de Guadalajara?

“Cuando se compara estas cifras con lo gastado en la plaza de la Liberación, el contraste es inevitable. Una plaza pública sin edificación nueva, sin infraestructura cerrada, sin sistemas especializados, sin ampliación de servicios públicos costó lo mismo o más que un hospital, que un edificio gubernamental de seis pisos o un puente de ingeniería avanzada, sin cambios de diseño, se ve prácticamente igual, quitaron los árboles y le pusieron losetas nuevas. Y la pregunta central que nadie ha respondido es ¿dónde está el avalúo técnico”, dijo.

Ochoa Ávalos pidió que el gobierno de Jalisco transparente los contratos y estimaciones de las obras y que se auditen los trabajos hechos también en el estacionamiento de los Tres Poderes.