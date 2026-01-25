Aprueban en Tlajomulco presupuesto histórico para fortalecer programas sociales en 2026

En Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, las y los regidores de Tlajomulco aprobaron por unanimidad diversas iniciativas presentadas por el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, mediante las cuales se autoriza la continuidad y el fortalecimiento de los principales programas sociales que operarán durante 2026 en el municipio.

Estas acciones forman parte de la visión de la actual administración municipal, que prioriza el uso responsable y transparente de los recursos públicos, así como el trabajo cercano con la población, a través de programas sociales que atienden necesidades básicas y se han consolidado como la columna vertebral del gobierno municipal.

El presidente municipal destacó que se trata de un presupuesto histórico destinado a programas sociales, con una inversión cercana a los 200 millones de pesos, que permitirá dar continuidad a estrategias emblemáticas como Útiles y Uniformes Escolares, Siempre Hay Chamba, apoyos al campo y programas educativos dirigidos a niñas, niños y jóvenes.

Entre los programas aprobados sobresale “Siempre Hay Chamba”, una estrategia de empleo comunitario que combina apoyo económico directo y activación social. Durante 2025 se entregaron más de 30 mil Tlajovales, se beneficiaron 254 comercios locales y se realizaron más de 7 mil acciones comunitarias.

Para 2026, el programa contará con un presupuesto de 21.1 millones de pesos, con el objetivo de otorgar hasta 33 mil apoyos y ampliar la red de comercios participantes.

En materia educativa, el Ayuntamiento avaló la continuidad del programa “Educación Siempre al Día”, enfocado en combatir el rezago educativo. En 2025, 500 personas mayores de 15 años concluyeron sus estudios de primaria o secundaria, y para 2026 se destinarán 200 mil pesos para continuar con apoyos a asesores y beneficiarios.

Asimismo, se aprobó el programa “Siempre Listos”, que garantiza la entrega de uniformes, mochilas, calzado y útiles escolares. Para 2026 contará con un presupuesto superior a los 100 millones de pesos, reafirmando el compromiso del municipio con la educación pública y la economía familiar.

También continuará el programa “Siempre por tu Educación”, mediante la entrega de tabletas electrónicas a estudiantes con alto desempeño académico, con una inversión de 12 millones de pesos para beneficiar a tres mil alumnas y alumnos de secundarias y preparatorias públicas.

En el ámbito de la inclusión social, se aprobó la ampliación del programa “Te Cuidamos Siempre”, dirigido a personas cuidadoras de familiares con discapacidad, que incrementará el número de beneficiarios durante 2026 con una inversión de 2 millones de pesos.

De igual forma, se avaló el programa “Siempre Apoyando tu Escuela”, que otorga subsidios para personal docente, administrativo y de intendencia, con una inversión de 5.2 millones de pesos, así como la continuidad del programa “Renta tu Casa”, orientado al acceso a vivienda asequible mediante esquemas de alquiler social.

