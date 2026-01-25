La tarifa real del Tren Ligero es de $21, informó la Setran

Las líneas 1 y 2 del Tren Eléctrico recibirán nuevos vagones en este 2026. Con ello, se resolverá la saturación en horas pico.

El valor de operación del Tren Ligero, en sus cuatro líneas, es costoso. Es más caro que las rutas regulares. Si se cobrara la tarifa para cubrir los costos de operación se tendrían que pagar 21 pesos por boleto, informó el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor.

Por ello, la petición que ha hecho el colectivo Tren Ligero Sí, Macrobús No, para que el precio de las cuatro líneas del Tren Ligero, no tuviera incremento de 9.50 a 14 pesos, al tratarse de una empresa publica del gobierno de Jalisco, no es atendible. Los activistas señalan que el Metro en la ciudad de México cuesta cinco pesos.

Monraz Villaseñor señaló que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) cobra la misma tarifa que el resto de las rutas y aún así no cubre el dinero que implica sostener la operación de ese sistema de transporte masivo.

“La operación alrededor de 21 pesos por viaje. Ese es el costo del Siteur, es mucho mayor, pero no entra en este ejercicio, porque afectaría bastante el costo-promedio. Es un costo promedio, mover a una persona en el Siteur”, explicó.

Monraz Villaseñor precisó que en los insumos que se tomaron en cuenta para establecer el incremento del precio del pasaje, no se incluye a las cuatro líneas del Tren Ligero, porque eso elevaría el costo promedio y tendría que cobrarse una tarifa mayor a 14 pesos.

“A ver, realmente el costo de moverse en sistemas férreos eléctricos es mucho mayor que el de hacerlo en un autobús tradicional. Sin embargo, es un servicio, de alta calidad que presta el estado de Jalisco que ha crecido bastante. En los últimos seis años, ha crecido en 280% la cantidad de kilómetros que tiene de transporte masivo la ciudad. Es una buena noticia, a pesar de que pudiera costar más, es en beneficio de la gran mayoría de la población y que bueno que se lleva a cabo”, dijo.

El secretario de Transporte subrayó que para este 2026 el compromiso del gobierno de Jalisco y del Siteur es que las escaleras eléctricas y los elevadores funcionen a 95% en las cuatro líneas del Tren Ligero.

Además, van a comprarse mas vagones para reforzar las líneas 1 y 2 del tren Ligero.