Con una exposición, el Congreso le rinde homenaje al muralista Gabriel Flores (1930-1993)

La maestra Eréndira Martínez posó para el maestro Gabriel Flores en 1958. Es la primera vez que la pintura se expone en un sitio público.

Su legado consta de más de 20 murales, principalmente en Jalisco y forma parte de la memoria colectiva y la identidad tapatía. Dejó también numerosas obras de caballete.

Hablamos del pintor jalisciense Gabriel Flores (1930-1993) a quien el Congreso le hizo un homenaje en los pasillos de la sede legislativa, a 32 años de su deceso. La exposición en honor al muralista la organizaron el Grupo Parlamentario de Morena y la agrupación Socialismo Democrático.

El coordinador de la bancada de Morena, Miguel de la Rosa, explicó que el pintor Gabriel Flores fue cofundador de la corriente neorrealista impulsada por el maestro Jorge Martínez, y a la que pertenecieron los pintores Guillermo Chávez Vega, Ignacio Martínez Rodríguez y Javier García Navarro.

“Con esta exposición hoy recordamos y honramos a un benemérito tapatío, considerado uno de los artistas más representativos del muralismo en Jalisco, tras la generación de los grandes muralistas mexicanos, un creador que entendió el arte no como adorno, sino como conciencia y responsabilidad histórica”, explicó.

El profesor Paulino Nivón, integrante de Socialismo Democrático y uno de los organizadores, invitó a la población a visitar la exposición.

La obra de Gabriel Flores está a la vista en espacios públicos de la ciudad, como en el repartidor del Antiguo Hospital Civil, donde pintó el mural “La Historia de la Medicina”; en el frontispicio del auditorio Salvador Allende de la Universidad de Guadalajara (UdeG), donde puede verse “La Filosofía y la Ciencia” y el mural que está en las escalinatas de la Presidencia Municipal de Guadalajara titulado “La Conquista de la Nueva Galicia y la Fundación de Guadalajara”.

“Yo creo que todos conocemos en general, alguna de sus obras murales, pero en esta expo tenemos una pieza especial que es original y está abriendo la exposición y vale la pena verla, porque no se había mostrado. No está en ningún inventario, no ha sido expuesta nunca. Es una primicia”, dijo Nivón.

La maestra Eréndira Martínez Ortega fue la niña que posó para el maestro Gabriel Flores, en 1958, en la pintura de caballete que se muestra por primera vez en los pasillos del Congreso de Jalisco. Ella recordó así ese momento:

“Yo veía atentamente la mirada del pintor y sus movimientos hacia la foto y hacia mi -que le quedaba enfrente-. Eran tardes en Guadalajara, en el barrio de Mexicaltzingo con la luz de la tarde, ya que empezaba a palidecer la luz dejábamos ese trabajo y yo me iba con mi monedita a gastarla, ya feliz de haber terminado la jornada (risas). Pasado el tiempo entendí la trascendencia de haber sido modelo de esa pintura”, recordó la maestra, quien tenía ocho años cuando sirvió de modelo.

La exposición de la obra de Gabriel Flores estará abierta al público, en el Palacio Legislativo, situado en Hidalgo 222 (zona Centro), del 26 al 30 de enero.