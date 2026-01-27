Arranca Tlajomulco rehabilitación de calle en Santa Cruz de la Loma

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó el arranque de la rehabilitación de la calle Morelos–Ocampo, en la comunidad de Santa Cruz de la Loma (Tepetates), una obra estratégica que conecta hacia el Circuito Sur y que forma parte del trabajo continuo para mejorar la infraestructura vial y los servicios básicos en esta zona del municipio.

La obra se puso en marcha junto con vecinas y vecinos de la comunidad, como parte del modelo de trabajo cercano que impulsa la actual administración. Con esta nueva etapa, se da continuidad a las acciones realizadas en 2025, cuando se invirtieron 7.9 millones de pesos en la zona, y se suma ahora una inversión adicional de 4 millones de pesos, alcanzando un total de 11.9 millones de pesos destinados directamente a Santa Cruz de la Loma.

“Pudimos ya avanzar en el siguiente presupuesto que arrancamos este año, y me da mucho gusto que una de las primeras acciones del primer mes sea aquí, en Santa Cruz de la Loma, mejor conocido como Tepetates, para seguir con esta inversión. Ahora, como lo planteó el padre Jaime, no solo en una etapa: vamos a llegar hasta la plaza principal. Vamos a sumar una inversión de casi 12 millones de pesos solamente aquí para ustedes, y le vamos a seguir echando todas las ganas, toda la fuerza. Ahorita se trata de arrancar esta obra, de no parar, porque este año vamos con todo, con mucha energía y con todo el corazón por la tierra que tanto amamos”, destacó el alcalde.

Los trabajos contemplan la rehabilitación de 195 metros lineales de las calles Morelos y Ocampo, con empedrado tradicional y huellas de concreto estampado, así como la renovación de la red hidráulica y sanitaria, garantizando vialidades más seguras, duraderas y funcionales para la vida cotidiana de las familias.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez, explicó que esta intervención se suma a un proyecto integral que se ejecuta por etapas, sin improvisaciones, para atender de fondo las necesidades de infraestructura y servicios en las comunidades del Circuito Sur.

“Estos trabajos complementan una serie de acciones que hemos realizado, como el tanque y las líneas de agua. Seguimos trabajando; este es parte de un programa de remozamiento de vialidades en agencias y delegaciones para rehabilitar y dignificar los espacios. Estos trabajos durarán alrededor de tres meses y estarán listos antes del temporal de lluvias, para evitar afectaciones. Con ello, seguiremos avanzando”, apuntó.

Como parte de esta gira de trabajo, el alcalde también inauguró un módulo de sanitarios públicos en la comunidad de El Ventarrón, una obra funcional que responde a una petición directa de las y los vecinos y que mejora las condiciones de un espacio de uso social y comunitario.

En el lugar, la presidenta del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman Arriero, aprovechó la presencia de vecinas y vecinos de la colonia para entregar apoyos asistenciales, entre ellos despensas, cobijas, juguetes y algunas sillas de ruedas.