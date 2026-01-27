Nuevo atentado a balazos en Zapopan; reportan 5 heridos

FOTO: Redes sociales

Las armas de grueso calibre volvieron a resonar en la Zona Metropolitana de Guadalajara, pues este martes poco antes de las 13:30 horas se suscitó una nueva balacera, ahora en el cruce de las avenidas Guadalupe y Patria, de la Colonia Jardines de Guadalupe, municipio de Zapopan.

En el lugar quedó una camioneta GMC Denali de color blanco, con varios orificios de bala en la que presuntamente viajaban y fueron lesionados a tiros un hombre y dos guardaespaldas.

Saldo de 5 lesionados deja intercambio de tiros en Av Guadalupe y Av Patria, 2 escoltas y a quien resguardaban quedan heridos. Más adelante en Av Patria y El Colli hay 2 heridos más se investiga si tienen relación con el primer hecho cerrado paso en Av Guadalupe ambos sentidos. pic.twitter.com/BiseXoPjom — Eloy Arellano (@Eloy_Arellano) January 27, 2026

Se dice que ahí fue hallada por lo menos una pistola escuadra calibre 9 milímetros, la cual fue asegurada por las corporaciones de seguridad que ya están en la escena del crimen.

En un punto situado a unos dos kilómetros de distancia, se sabe de otro automotor con dos hombre heridos, que probablemente tengan relación con el mismo caso.

El pasado lunes 29 de diciembre en Avenida Topacio, en los límites de Guadalajara y Zapopan, fue acribillado con ráfagas de fusil el comerciante del Mercado de Abastos Alberto Prieto Valencia, quien murió junto con su hija de 16 años y uno de sus escoltas. Por lo menos otros cuatro de sus guardaespaldas quedaron lesionados.