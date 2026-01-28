Abogado fiscalista, el blanco del atentado del martes en Zapopan; suman dos los fallecidos

FOTO: Jalisco Rojo Oficial / Captura de pantalla

Marco Wilfrido Gradilla es la identidad de la persona en contra de la cual iba dirigido el ataque a balazos ocurrido luego del mediodía de este martes 27 de enero en Avenida Guadalupe, cerca de la confluencia con Manuel J. Clouthier, municipio de Zapopan.

Las autoridades dejaron en claro que se trata de un abogado especializado en la rama fiscal. La respuesta de los dos guardaespaldas que le custodiaban desató un tiroteo en el que uno de presuntos agresores falleció al igual que un escolta del profesionista.

El suceso tuvo lugar en la Colonia Jardines de Guadalupe, afuera de un local de tintorería a donde habían arribado tres hombres en una camioneta GMC Denali, color blanco, a eso de las 13:00 horas, quienes fueron atacados a tiros por individuos armados.

Los del vehículo GMC repelieron la agresión y esto dio pie a una balacera, en la que quedaron heridos en la escena de los hechos los tripulantes del susodicho automotor y que ahora se sabe, eran el abogado y su par de escoltas.

En otro punto, sobre Avenida Patria y El Colli, quedó un vehículo con dos lesionados a bordo, mientras que un tercer hombre herido fue presentado a un puesto de socorros para atenderlo.

De estos últimos -a los que se considera los agresores-, uno quedó sin vida poco después de todo lo sucedido, mientras que este miércoles se reportó por parte de la Fiscalía de Jalisco, la muerte de uno de los guardaespaldas.

Los dos presuntos responsables de la agresión que sobrevivieron al enfrentamiento, se encuentran en calidad de detenidos; uno está hospitalizado “en condición regular de salud”, el otro ya se fue dado de alta y permanece bajo custodia, según dio a conocer la Fiscalía del Estado.

Ambos enfrentarán cargos como homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y daño en las cosas, más los que resulten, previó la dependencia.

La Fiscalía destacó que “el despliegue realizado apenas instantes después de esta agresión a balazos permitió identificar de inmediato a los atacantes y, bajo custodia, llevarlos a recibir atención médica”.

CÓMPLICE LOGRÓ ESCAPAR

Los agresores del abogado fiscalista Marco Wilfrido Gradilla provenían del municipio de Tala para cometer el atentado, según declaró este miércoles Salvador González de los Santos, fiscal del Estado, quien también informó que un cuarto participante en los hechos pudo huir en una camioneta.

El funcionario dijo que analizan los videos del sistema C5 para aclarar más todo el ataque y que se busca cuál fue el móvil del agresión pues el abogado asegura no tener problemas previos.