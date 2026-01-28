Sedena llama a municipios a frenar maquinitas tragamonedas; Tlajomulco alista operativo, Guadalajara no lo ve prioritario

El comandante de la V Región Militar, general Porfirio Fuentes, lanzó un llamado a los gobiernos municipales de Jalisco para atender de manera conjunta el problema de las máquinas tragamonedas instaladas en comercios, al advertir que se trata de una fuente de financiamiento para la delincuencia organizada y un factor de riesgo para jóvenes.

Durante su mensaje, el mando militar pidió coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el Ejército, Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales, así como fiscalías federales y estatales, para contener este fenómeno.

“Quiero pedir aquí la colaboración de cada uno de los presidentes municipales para que encontremos la forma, el mecanismo, de manera conjunta Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, las Fiscalías Federales, las Fiscalías de los Estados, trabajemos de manera conjunta y atendamos este problema, que de verdad es grave”, sostuvo.

El general Fuentes alertó además por el impacto social de estas máquinas, al señalar que generan un “mercado cautivo” entre jóvenes.

“Es grave en cuanto a la proyección que tienen estos de crear un mercado cautivo de jóvenes que todos los días están ahí preparándose para delinquir y que estas maquinitas, estas maquinitas tragamonedas una fuente de financiamiento muy fuerte para la delincuencia organizada”, afirmó.

Tlajomulco alista operativos para su retiro (MARTE C MERLOS @martec/Cortesía)

Tlajomulco responde al llamado

En respuesta, el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, reconoció que en algunos casos existe presión para mantener las máquinas por el negocio que representan, por lo que consideró indispensable el respaldo de fuerzas federales para intervenir en el trasfondo criminal del tema.

Velázquez adelantó que el municipio prepara un operativo coordinado con Sedena, Guardia Nacional y Policía Municipal para retirar maquinitas, el cual podría arrancar a inicios de la siguiente semana.

“Nosotros estamos actuando como Inspección y Reglamentos, pero en lo que tiene que ver que con el diseño, digamos, que está detrás, pues sí nos tiene que ayudar el Ejército, la Guardia Nacional, porque poco podemos nosotros meternos en esa parte, pero estamos actuando de manera coordinada. Vamos a trabajar muy fuerte para poder tener, yo espero a principios de la siguiente semana un operativo”, expresó.

Guadalajara no ve prioritario operativos (MARTE C MERLOS @martec/Cortesía)

Guadalajara no lo considera una prioridad

Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, señaló que el municipio mantendrá coordinación, aunque dejó claro que por ahora no hay una decisión para emprender acciones específicas, al argumentar que cada municipio tiene una dinámica distinta y debe evaluar si es conveniente intervenir.

“Cuentan con nuestro apoyo. En el caso de Guadalajara, nosotros seguiremos en coordinación, y creo que cada uno de los municipios tiene su propia dinámica. Guadalajara no hay nada puesto sobre la mesa, lo que invitó al gobernador es a que cada uno lo revise, y que si ven la necesidad, se dirijan con el gobierno del estado para hacer un convenio”, comentó.

Delgadillo indicó que en Guadalajara no existe una ruta definida sobre el tema y que el gobernador sólo invitó a los ayuntamientos a revisar si se requiere algún tipo de acción.

Lemus ofrece apoyo

El gobernador Pablo Lemus Navarro recordó que desde el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) se envió un convenio para que el Gobierno estatal pueda apoyar formalmente a los municipios en temas como el retiro de máquinas tragamonedas; sin embargo, afirmó que hasta ahora ningún ayuntamiento lo ha firmado.

“La facultad constitucional de inspección y vigilancia es municipal, pero yo no me quiero lavar las manos, no quiero dejarlos solos ni aventarles la bolita”, señaló.

Lemus insistió en que el Estado está dispuesto a participar, pero requiere un acuerdo legal para poder intervenir.

“Cualquier municipio que necesitara el apoyo del Estado en labores de inspección y vigilancia, nosotros le podemos entrar, pero necesitamos un convenio porque si no, no tenemos facultades legales para poderle entrar”, enfatizó.