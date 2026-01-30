Despliega la Policía de Jalisco “Operativo Candelaria 2026” con uniformados

300 agentes custodian la festividad religiosa

Desde el 16 de enero al 3 de febrero, la Secretaría de Seguridad Jalisco (SSJ) implementa el Operativo Candelaria 2026, en ocasión de la multitudinaria peregrinación a la Basílica de la Virgen de San Juan de los Lagos.

La corporación dio a conocer que desplegó a 300 elementos de la Policía Regional, la Policía Estatal de Caminos y la Policía Vial, quienes están en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las comisarías municipales, Protección Civil y el Gobierno de ese municipio de la Región Altos Norte de Jalisco.

Operativo en San Juan de los Lagos

“Este operativo no solo tiene el fin de prevenir y combatir incidencias delictivas; lo que también se busca es ofrecer asistencia y acompañamiento a los cientos de miles de personas que acuden a la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, para que vivan sus tradiciones en un entorno seguro y de fe”, señaló la SSJ.

La dependencia estatal prevé que la mayor afluencia de peregrinos se dará este domingo 1 de febrero y el lunes 2 de febrero, Día de la Candelaria. El despliegue policiaco finalizará el 3 de febrero.