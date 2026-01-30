Jalisco

Con 300 efectivos, se presta vigilancia en San Juan de Los Lagos y los alrededores en ocasión de la peregrinación a la basílica de ese municipio alteño

Despliega la Policía de Jalisco “Operativo Candelaria 2026” con uniformados

Por Lino González Corona
300 agentes custodian la festividad religiosa

Desde el 16 de enero al 3 de febrero, la Secretaría de Seguridad Jalisco (SSJ) implementa el Operativo Candelaria 2026, en ocasión de la multitudinaria peregrinación a la Basílica de la Virgen de San Juan de los Lagos.

La corporación dio a conocer que desplegó a 300 elementos de la Policía Regional, la Policía Estatal de Caminos y la Policía Vial, quienes están en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las comisarías municipales, Protección Civil y el Gobierno de ese municipio de la Región Altos Norte de Jalisco.

Operativo en San Juan de los Lagos

“Este operativo no solo tiene el fin de prevenir y combatir incidencias delictivas; lo que también se busca es ofrecer asistencia y acompañamiento a los cientos de miles de personas que acuden a la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, para que vivan sus tradiciones en un entorno seguro y de fe”, señaló la SSJ.

La dependencia estatal prevé que la mayor afluencia de peregrinos se dará este domingo 1 de febrero y el lunes 2 de febrero, Día de la Candelaria. El despliegue policiaco finalizará el 3 de febrero.

Operativo en torno a la Basílica de San Juan de los Lagos

