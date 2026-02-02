Acuerdan SETRAN y transportistas agenda de trabajo para mejorar el servicio en ciudades medias de Jalisco

. .

Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos y Zapotlán El Grande serán las primeras ciudades en implementar acciones conjuntas para fortalecer el transporte público, tras la reunión encabezada por el Secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, con empresarios del sector y diputados del Congreso del Estado.

Durante el encuentro, se acordó una agenda de trabajo común que contempla la incorporación de nuevas unidades, el mejoramiento en la frecuencia de paso, así como condiciones laborales y salariales más dignas para los conductores. Aunque cada municipio presenta particularidades, se establecieron compromisos generales para elevar la calidad del servicio.

Participaron transportistas de las tres ciudades mencionadas, entre ellos Miguel y Alejandro Romo (TURLAGOS), Isabel Reyes (Transporte UNLA), Alfonso Gómez Aceves (TEPABUS), Mario Alberto Sánchez (CAZEV) y Jesús Ochoa (Transportes Urbanos Ochoa).

También estuvieron presentes los diputados Julio César Hurtado Luna, del Distrito 2, y Alejandro Barragán Sánchez, del Distrito 19, quienes refrendaron su disposición para acompañar las mejoras desde el ámbito legislativo.

Por parte de la Secretaría de Transporte, participaron Mariana Bulos Rodríguez, Directora General de Transporte Público, y Miguel Ángel Sánchez de Santiago, Director de Transporte de Pasajeros.

Asimismo, se destacó que este tipo de encuentros permiten fortalecer la coordinación entre autoridades, empresarios y representantes populares, con el objetivo de garantizar un transporte público más eficiente y seguro para los usuarios. La agenda acordada busca responder a las necesidades de movilidad de las ciudades medias, promoviendo un servicio digno que contribuya al desarrollo regional y al bienestar de las comunidades.