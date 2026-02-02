Tlajomulco destina 14.3 mdp a 11 programas para fortalecer el desarrollo económico y rural

El Gobierno de Tlajomulco destinó un presupuesto de 14 millones 350 mil pesos para la ejecución de 11 programas sociales enfocados en la promoción de inversiones sustentables, el fortalecimiento del empleo formal, el impulso a la inclusión cultural y social, así como la consolidación de alianzas estratégicas entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado.

La gestión de los recursos y la operatividad de los programas están a cargo de la Coordinación de Potencia Económica, encabezada por Lizbeth Santillán Regalado, quien explicó que estas acciones buscan atender a distintos sectores de la población, además de impulsar la atracción de inversiones y el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) en el municipio.

“Los apoyos se distribuyen a través de las tres direcciones generales de la coordinación: Desarrollo Rural; Turismo y Promoción a las Tradiciones; y Promoción Económica. Con estos proyectos se busca fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsar el emprendimiento y generar empleos formales. Asimismo, se promueve el desarrollo turístico y rural, beneficiando de manera integral a los distintos sectores de la población”, señaló la funcionaria.

Santillán Regalado detalló que los programas responden a peticiones ciudadanas y a un diagnóstico económico que indica que el 90 por ciento de la economía del municipio está representada por unidades económicas locales, principalmente emprendedores y negocios micro y pequeños, por lo que los apoyos se enfocan en su profesionalización, fortalecimiento y crecimiento.

Desarrollo Rural

Entre las acciones enfocadas al campo y la producción, destacan apoyos para la rehabilitación y conservación de suelos, mediante la entrega de hasta 20 toneladas de cal agrícola por productor; el apoyo a la producción de maíz, con un incentivo de 150 pesos por tonelada comercializada; así como el impulso al sector ganadero para productores apícolas, con el objetivo de reducir pérdidas económicas y promover el cuidado ambiental.

También se contempla el Programa de indemnización y adquisición de semovientes, orientado a disminuir afectaciones económicas por sacrificio sanitario en casos positivos a brucelosis o tuberculosis y a facilitar la repoblación con ganado sano; además de una campaña de sanidad animal contra brucelosis, tuberculosis, garrapatas y enfermedades emergentes, en coordinación con SENASICA.

A estas acciones se suma la Campaña de elaboración y entrega de composta, que transforma residuos orgánicos derivados de podas y ramaje en composta para uso agrícola.

Tlajo apoyo social (Cortesía)

Promoción Económica

En el rubro económico, se implementa Apoyo Creciendo Juntos, enfocado en la incubación y profesionalización de emprendedores y MIPyMES; el programa Siempre Cerca del Municipio, que otorga apoyos económicos para impulsar inversiones sustentables, brindar certeza jurídica y fomentar competitividad; y el Programa de Apoyo Tlajo Impulsa, dirigido a personas emprendedoras para fortalecer la gestión de negocios con herramientas prácticas y conocimientos estratégicos.

Turismo y Promoción a las Tradiciones

En materia cultural y turística, se contempla el Apoyo a las tradiciones del municipio, dirigido a familias y agrupaciones que preservan y transmiten manifestaciones culturales tradicionales; así como el Apoyo a la salud equina, que brinda servicios veterinarios gratuitos, campañas preventivas y atención en eventos ecuestres durante todo el año.

Con esta inversión, el Gobierno de Tlajomulco busca fortalecer el desarrollo productivo y comunitario, posicionando al municipio como un referente de innovación, productividad y liderazgo económico en Jalisco.