Chema Martínez cumple en Miravalle y repara socavón ignorado por meses

. Así estaba.

Lo que inició como un reto público terminó en una acción concreta. El regidor de Guadalajara por Morena, José María “Chema” Martínez, cumplió su compromiso y reparó un socavón que durante meses puso en riesgo a las familias de la colonia Miravalle, ante la omisión del Gobierno municipal y del SIAPA.

El reto

El pasado lunes 9 de febrero, durante un recorrido por las colonias del sur de la ciudad, vecinos de Miravalle señalaron un hundimiento de grandes dimensiones en un andador peatonal, a un costado de la Clínica 92 del IMSS, sobre Gobernador Curiel, casi esquina con Esculturas.

En un video difundido en redes sociales, el regidor lanzó un reto directo al gobierno municipal:

“Vamos a darle 48 horas. Si en 48 horas no lo tapan, yo me comprometo a taparlo. Esto no puede seguir siendo un riesgo para la gente, mucho menos para los niños”, advirtió.

El socavón llevaba al menos cinco meses sin atención, con losas fracturadas, exposición de agua y ductos eléctricos, lo que representaba un peligro constante para quienes transitaban por la zona.

48 horas después: silencio oficial

Transcurrido el plazo, el regidor regresó al punto acompañado de su equipo y constató que no había intervención alguna.

“Ya pasaron 48 horas y nada nuevo. El gobierno naranja y el SIAPA no le cumplieron a la gente de Miravalle. Aquí sigue el socavón, poniendo en riesgo a las familias”, señaló.

Fue entonces cuando anunció que cumpliría su palabra y comenzaría la reparación.

La reparación

Este miércoles, Chema Martínez publicó un tercer video mostrando el trabajo concluido. Explicó que el hundimiento fue provocado por una fuga en un ducto antiguo de agua potable, de aproximadamente cuatro pulgadas, fabricado en asbesto.

Para la reparación se utilizaron 12 metros cúbicos de material, que fueron compactados antes de colocar una nueva losa de concreto.

“Sí estaba muy peligroso. Se tuvo que rellenar, compactar y después hacer la losa. Guadalajara son sus barrios, y es ahí donde la gente debe vivir con dignidad”, expresó.

Vecinos agradecieron la intervención y recordaron que habían realizado reportes desde agosto sin obtener respuesta.

. Así quedó.

“Primero los barrios”

Más allá de la obra puntual, el regidor enmarcó la acción en una visión de ciudad centrada en las colonias populares:

“Guadalajara es esto, son sus barrios. Y nuestra chamba es buscar condiciones para que la gente viva con dignidad. Hay que entrarle, en la medida de nuestras posibilidades”, afirmó.

El caso de Miravalle se suma a los recorridos permanentes que Martínez ha realizado en colonias del sur y oriente de la ciudad, donde ha documentado problemáticas relacionadas con infraestructura, agua potable y abandono urbano.

Un mensaje político

La reparación del socavón no solo resolvió un riesgo inmediato, sino que envió un mensaje político claro: cuando la autoridad no responde, la gestión cercana puede marcar la diferencia.

En Miravalle, el compromiso fue cumplido.