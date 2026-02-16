Vamos a dar muy pronto con feminicida de regidora, asegura Lemus y contradice a Fiscalía: no fue estrangulamiento, fue asfixia

Facebook Blanca Alvarez

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó este lunes 16 que se hará justicia en el caso del asesinato de la regidora de Movimiento Ciudadano (MC) en La Manzanilla de la Paz Blanca Esthela Álvarez Chávez, al asegurar que “vamos a dar muy pronto con el culpable”.

“Esto es un feminicidio sí o sí, no hay ni siquiera lugar a dudas”, enfatizó el mandatario, con lo que se puede presumir que la víctima, quien fue candidata de MC a la alcaldía de ese municipio en las elecciones pasadas, tenía cierta relación o parentesco con el asesino.

Lemus contradijo la versión difundida en un comunicado por la Fiscalía del Estado el pasado viernes 13, en donde se dio e conocer que los dictámenes forenses practicados en el asunto determinaron que la causa de muerte de la regidora fue un estrangulamiento.

Sin embargo, este lunes el gobernador indicó “no fue un estrangulamiento, fue una asfixia, por eso no se le notaban huellas de violencia; o sea lo que quiero decir es que muy probablemente la asfixiaron con una almohada y por ello no se le veían huellas de violencia”.

Lemus agregó que después de haberla asfixiado, el feminicida la llevó a la camioneta y “la puso en una posición digamos como si estuviera manejando (y) le puso el cinturón de seguridad.

A pregunta expresa de los medios de comunicación, el mandatario dijo que sí se encontraron huellas digitales de una sola persona y que la regidora no había recibido amenazas.

Sobre las heridas de piquetes en los brazos de la víctima, Pablo Lemus contestó que no quería revictimizar a la regidora, porque “son cosas muy delicadas lo que pasó ahí” y “no puedo compartir detalles porque esto sería ir en contra de la dignidad y la memoria de esta regidora”.

Te recomendamos Dos ex candidatas de MC asesinadas en 9 meses en Jalisco

OTRA CONTRADICCIÓN

El pasado viernes 13, después de que pasada la medianoche fue hallado el cadáver de Blanca Esthela Álvarez dentro de su vehículo en una brecha del municipio de Teocuitatlán de Corona, a más de 45 kilómetros de distancia de La Manzanilla de la Paz, el gobernador había adelantado que la regidora no presentaba huellas de violencia. Ese mismo día, luego de transcurridas algunas horas, la Fiscalía emitió el comunicado en donde señaló que la munícipe había sido víctima de estrangulamiento y presentaba en los brazos “lesiones producidas por lo que pudieron ser agujas”.