Suman dos ex candidatas municipales de MC asesinadas en 9 meses en Jalisco

Con la muerte de la regidora de La Manzanilla de la Paz Blanca Esthela Álvarez Chávez suman dos las ex candidatas municipales de Movimiento Ciudadano (MC) asesinadas en un lapso de nueve meses en Jalisco.

Blanca Esthela Álvarez Chávez, quien contendió para ser alcaldesa, fue hallada estrangulada a bordo de su automotor en una brecha de Teocuitatlán de Corona, municipio ubicado a 45 kilómetros de La Manzanilla de la Paz.

De acuerdo con la versión oficial, el cadáver de la munícipe fue localizado en los primeros minutos de este viernes 13 de febrero al interior de su camioneta, en una brecha. Quienes la encontraron fueron agentes municipales de Teocuitatlán.

Pese a que inicialmente se había informado que el cuerpo no presentaba signos de violencia, la Fiscalía del Estado aseguró que el caso es investigado bajo los protocolos de feminicidio y con “total perspectiva de género para esclarecer estos hechos”.

La dependencia estatal aclaró que los dictámenes forenses determinaron que la causa de muerte de Blanca Esthela Álvarez fue un estrangulamiento, aunque no se detalló si fue directo -con las manos- o indirecto -con algún lazo, soga, cordón u otro agente constrictor-.

Aparte, se encontraron en los brazos de la víctima “lesiones producidas por lo que pudieron ser agujas”, agregó la Fiscalía.

“A través de la Vicefiscalía en Investigación Regional, se abrió una carpeta de investigación para integrar los datos de prueba que permitan identificar a quien o quienes resulten responsables de estos hechos”, afirmó la corporación.

Las primeras indagatorias permitieron señalar que las pertenencias de la víctima se encontraban con ella y que el automóvil no contaba con daños.

Fuentes consultadas por La Crónica de Hoy refirieron que una de las líneas que se siguen para esclarecer el caso, es la de un móvil pasional.

SEGUNDA CANDIDATA DE MC ASESINADA

El asesinato de la regidora de La Manzanilla de la Paz Blanca Esthela Álvarez Chávez, se suma al de Cecilia Ruvalcaba Mercado, quien compitió para la alcaldía de Teocaltiche como candidata de MC y fue acribillada a tiros en los primeros minutos del viernes 9 de mayo de 2025, mientras cubría su turno en el hospital comunitario de la Colonia Santa Fe, del municipio de Teocaltiche, en donde fungía como jefa de enfermeras.

Ceci Ruvalcaba era regidora de Teocaltiche al ser ultimada. En relación con su muerte fue detenido en enero pasado, un hombre identificado como Antonio “N”, quien fue aprehendido en Aguascalientes y que al parecer participó en el asesinato de la edil luego de que ésta había solicitado mayor seguridad para su municipio.