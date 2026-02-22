Doce personas habrían muerto tras represalias por caída del líder de CJNG

Oxxo atacado en Circunvalación y Juan Zubarán. FOTO: Ignacio Pérez Vega

La capacidad de actuar en forma simultánea en distintos puntos tan sólo en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Puerto Vallarta y el interior de Jalisco, fue evidenciada la mañana de este domingo 22 de febrero por el grupo criminal que encabezaba Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En respuesta a la operación de fuerzas federales en Tapalpa, considerado pueblo mágico, en la que el buscado capo fue abatido, se desataron una serie de incendios de negocios, vehículos particulares, de carga y de transporte público, bloqueos y balaceras realizados por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que encabezaba el delincuente abatido.

En un recuento provisional o corte informativo, el Gobierno de Jalisco adelantó alrededor de 60 lugares en ZMG, Puerto Vallarta e interior del estado, en donde se cometieron los narcodisturbios, aunque se presume que podrían ser más de 100.

A diferencia de otros hechos similares ocurridos hace años, en los narcobloqueos de este 22 de febrero se incluyeron quema de negocios y automotores en el oriente de la ZMG y en el municipio de Tonalá.

El corte informativo de la autoridad estatal no señalaba el incendio provocado en una tienda OXXO en el cruce de las avenidas Pablo Valdez y Plutarco Elías Calles ni la quema de un automóvil afuera de la tienda Liverpool de la Plaza Terraza Oblatos, ubicada en Avenida Circunvalación.

Tampoco se incluía el intento de incendio en una Farmacia Similares de Avenida José María Iglesias y Calle Demóstenes, frente al templo de San Eugenio, ni la quema de otro negocio que fue incendiado cerca de las avenidas Río Nilo y Patria, en los límites de Guadalajara, Toanalá y Tlaquepaque.

DOCE MUERTOS

De acuerdo con información preliminar de autoridades estatales, los enfrentamientos y balaceras desatados en Jalisco tras el operativo en el que cayó abatido el líder del CJNG con seis de sus cómplices, dejaron un saldo de diez policías muertos, además de un presunto delincuente y una mujer víctima colateral.

De los diez policías fallecidos, ocho eran de la Guardia Nacional, uno era agente investigador de la Fiscalía de Jalisco -fallecido en un tiroteo en la zona de las Cañadas, municipio de Zapopan- y un elemento de la Policía del Estado asesinado en el Reclusorio de Puerto Vallarta, en donde se habla de que se registró un motín.

En Avenida Lázaro Cárdenas y Fuelle, agentes estatales se enfrentaron con individuos que pretendían incendiar un vehículo y como resultado uno de ellos fue abatido y dos fueron capturados.

En la Colonia Altagracia, de Zapopan, un módulo de la policía municipal fue atacado a tiros y una de las balas alcanzó y mató a una mujer ajena al caso.

AEROPUERTOS

El Gobierno de Jalisco y el Grupo Aeroportuario del Pacífico aseguraron que transcurría con normalidad la operación de las terminales áreas de Guadalajara y Puerto Vallarta, “sin cancelaciones ni afectaciones” en sus operaciones, pero poco después algunas empresas como Volaris anunciaron la cancelación de vuelos

SUSPENDEN CLASES Y ESPECTÁCULOS

El Gobierno de Jalisco anunció la cancelación de clases presenciales este lunes 23 de febrero, así como la suspensión de eventos masivos durante el domingo, en todo el estado. La Universidad de Guadalajara también decidió que no tendrá clases presenciales.

MOTÍN EN PUERTO VALLARTA

En el Penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, se registraron riñas al interior y se tuvo que recurrir a la aplicación de un resguardo perimetral con la Policía Estatal Regional y el Ejército. En estos hechos fue que murió un agente del estado.

También en ese centro turísrtico se reportó la quema de varios vehículos en las inmediaciones de la tienda Costco, “sin afectaciones a dicho comercio”, según reportó el Gobierno de Jalisco.

Banco del Bienestar quemado en Chapala

17 BANCOS DEL BIENESTAR QUEMADOS

Se informó que en los eventos criminales perpetrados este domingo en Jalisco también fue incendiadas 17 sucursales del banco del Bienestar en diferentes lugares del estado.

Tienda Oxxo atacada en los narcodisturbios de este 22 de febrero en Guadalajara (Circunvalación y Juan Zubarán, Colonia Jardines Alcalde) @IpvegaPerez pic.twitter.com/CUWDWErDI6 — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) February 22, 2026

REPORTES AL C5 JALISCO:

Guadalajara

Vehículos incendiados:

- Av. Lázaro Cárdenas y Fuelle.

- Av. La Paz y 16 de Septiembre.

- Calzada Independencia y Periférico Norte.

- Calzada Independencia y Batallón de San Patricio.

- Av. Artesanos y Av. Periférico Norte.

- Av. Juárez y Calzada Independencia.

- Av. Periférico y Ángel Martínez

Lesionados por arma de fuego:

- Calzada Independencia y Juárez.

- Mariano Jiménez y Av. República.

- Av. Artesanos y Av. Periférico.

- Josefa Ortiz de Domínguez y Mariano Jiménez.

- Av. Hidalgo y Calzada Independencia

- Calzada Independencia y Av. Revolución

Zapopan

Vehículos incendiados:

- Av. Periférico y Carretera a Saltillo.

- Carretera a Saltillo y Bosques de San Isidro.

- Av. Periférico y Av. Vallarta.

- Carretera a Nogales y Allende, Venta del Astillero.

- Av. Aviación y Ocampo.

- Av. Vallarta y Av. Aviación.

- Juan Gil Preciado y Arco del Triunfo.

- Av. Periférico y Valdepeñas.

- Av. Periférico y Av. Tabachines.

- Juan Gil Preciado y Carr. Colotlán.

- Carretera a Colotlán y Valle de los Molinos.

- Av. Patria y Av. Federalismo.

Negocios afectados:

- Gasolinera en Av. Patria y Av. Clouthier.

- Gasolinera de Av. Periférico (Ciudad Judicial).

San Pedro Tlaquepaque

Vehículos incendiados:

- Av. Lázaro Cárdenas y Batalla de Zacatecas.

- Av. Lázaro Cárdenas y Río Seco.

Negocios afectados:

- OXXO en Santa Rosalía y Papel Maché.

- Farmacias del Ahorro, en Santa Rosalía y Patria.

Tlajomulco de Zúñiga

Vehículos incendiados:

- Carretera Guadalajara a Morelia km. 40, localidad Buenavista.

- Av. Adolf B. Horn y Blvd. Arvento.

-Guadalajara-Chapala y Revolución.

-Camino a San Isidro Mazatepec y Pino Suárez.

-Camino a la Soledad y Allende.

Lesionados por arma de fuego:

- Av. Adolfo B. Horn Junior y Trebo.

Tonalá

Vehículos incendiados:

- Av. Periférico y Av. Tonaltecas.

- Av. Tonaltecas e Independencia.

El Salto

Vehículos incendiados:

-Carr. San José del Castillo y Nuevo Periférico.

Municipios del interior

-Acatlán de Juárez.

-Ameca.

-Autlán de Navarro.-Atotonilco el Alto.

-Chapala.

-Cihuatlán.

-Ciudad Guzmán.

-Huejucar.

-La Barca.

-La Magdalena.

-Puerto Vallarta.

-Tala.

-Tamazula de Gordiano.

-Tapalpa.

-Tequila.

-Zacoalco de Torres.

-Zapotlanejo.