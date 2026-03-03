Arrancan en Tlajomulco actividades por el Día Internacional de la Mujer

Con la ponencia “Volviendo a ser”, enfocada en reconectar a las mujeres con su esencia, el Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga dio inicio formal a las actividades que se desarrollarán durante marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El evento, realizado en el Cabildo municipal, reunió a mujeres de distintas edades para reflexionar sobre identidad, autonomía y participación en la vida pública.

La directora del Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense, Mayela Rodríguez, señaló que la agenda de actividades busca dar continuidad al trabajo en materia de género que impulsa el municipio, mediante la creación de espacios y políticas públicas acordes a las necesidades actuales de las mujeres.

“Esta agenda va a dejar un mensaje como un gobierno de unión; además, que se está trabajando en verdaderas políticas públicas en pro de la mujer, pero sobre todo que vamos a estar siempre cerca y que las mujeres sepan que Tlajomulco es un lugar seguro”, expresó.

Por su parte, la síndica municipal, Thania Morales, reconoció el legado de generaciones anteriores que abrieron espacios para que hoy más mujeres puedan alzar la voz y ocupar cargos públicos.

“Para tejer sociedades más equilibradas sí necesitamos la voz de más mujeres”, afirmó.

La ponencia también generó reflexiones entre las asistentes. María Guadalupe González compartió que el mensaje reforzó su vocación de servicio y su compromiso con la empatía y el apoyo a los demás.

Durante todo marzo, el municipio continuará desarrollando actividades dirigidas a fortalecer redes de apoyo y promover la participación activa de las mujeres en distintos ámbitos de la vida social.