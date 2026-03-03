Guadalajara renueva 68 espacios públicos con nuevo equipamiento recreativo

El Gobierno de Guadalajara puso en marcha un programa de intervención en 68 espacios públicos con el objetivo de renovar y fortalecer la infraestructura recreativa en parques y áreas verdes del municipio.

Como parte de esta estrategia, se destinarán 12.5 millones de pesos para la instalación y rehabilitación de mobiliario urbano, acciones que forman parte de la política municipal enfocada en el mejoramiento del espacio público y el fortalecimiento de la red de cuidados.

El director de Mejoramiento Urbano del Ayuntamiento, Asareel Mata, explicó que los trabajos buscan dignificar, modernizar y hacer más funcionales los espacios comunitarios, con intervenciones que incluyen tanto la renovación de juegos existentes como la colocación de nuevo equipamiento.

“Estamos trabajando en una ruta de intervención que contempla la rehabilitación de juegos y, en muchos casos, la instalación de nuevos equipos, dentro de una política de cuidados que apuesta por espacios más seguros, incluyentes y familiares”, señaló el funcionario.

Entre el mobiliario que se contempla instalar se encuentran resbaladillas, columpios, ejercitadores y bancas, con el fin de promover la convivencia, la actividad física y el uso seguro de las áreas verdes.

Las obras ya se encuentran en proceso y se prevé que la primera etapa concluya a principios de abril. Además, el municipio proyecta ampliar el programa durante el año para integrar espacios incluyentes con equipamiento especializado para niñas y niños que lo requieran.

Con estas acciones, el Gobierno de Guadalajara busca consolidar una estrategia integral orientada a construir una ciudad más equitativa, accesible y centrada en el bienestar de sus habitantes.