Inicia remodelación del Área de urgencias en el Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca en Jalisco

Remodelación del Área de urgencias en el Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca en Jalisco

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus y autoridades del Hospital Civil de Guadalajara (HCG) y de la Universidad de Guadalajara (UdeG) dieron inicio a los trabajos de remodelación al área de Urgencias de la unidad hospitalaria “Dr. Juan I. Menchaca” que beneficiara a niñas, niños y adultos..

Se destino una inversión de 200 millones de pesos para construir un espacio de mil metros cuadrados que cumplirá con las normas mexicanas en materia de infraestructura hospitalaria.

Esta área se suma a los más de tres mil 500 metros cuadrados del servicio de Urgencias a los que se les ha dado atención, incluyendo la mejora a distintas salas y espacios de consulta.

Las autoridades esperan la inauguración total de la obra para diciembre de este año.

Durante la ceremonia de inicio, María Elena González, Directora del OPD HCG declaró que esta área atiende a más de 45 mil personas al año, de los cuales 17 mil son niñas, niños y adolescentes.

“Además de aumentar el espacio físico o la capacidad instalada, va a dignificar la atención al paciente” declaró.

El Vicerrector Adjunto Académico y de Investigación de la UdeG, Jaime Andrade Villanueva, indicó que esta obra se suma a los trabajos que se realizan en el Hospital Civil de Oriente.

El Gobernador Pablo Lemus Navarro mencionó que estas obras son resultado del presupuesto constitucional con el que cuenta la UdeG, que establece un recurso para infraestructura hospitalaria.

“Aquí se trata a la gente con mucha dignidad por parte del personal médico, pero las instalaciones y la infraestructura tienen que estar al nivel que tiene el personal médico de estos hospitales civiles, que son de los mejores del mundo”, planteó.