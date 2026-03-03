Lanzan convocatoria para Fiesta Juventudes 2026 en Tlaquepaque

El Instituto de la Juventud de San Pedro Tlaquepaque abrió la convocatoria para la segunda edición de Fiesta Juventudes 2026, un encuentro que combinará actividades deportivas, culturales y expresiones urbanas el próximo 15 de marzo en el Polideportivo de Paseo de Ayza 195, en la colonia Hidalgo, en San Pedro Tlaquepaque.

El director general del Instituto, Leonardo Gómez Castro, señaló que la meta es superar la participación del año pasado, cuando más de mil jóvenes asistieron al encuentro que integra deporte, cultura y disciplinas urbanas.

Durante la jornada se desarrollarán actividades como BMX, skate, graffiti, freestyle, fútbol y básquetbol, con la intención de consolidar este espacio como un punto de convivencia, expresión artística y competencia deportiva para las juventudes del municipio.

En fútbol y básquetbol se premiará al primero, segundo y tercer lugar con trofeos, reconocimientos, playeras conmemorativas y obsequios de patrocinadores. En skate y BMX también habrá premios para las y los ganadores en ambas ramas.

En freestyle, el ganador o ganadora recibirá una grabación profesional otorgada por uno de los patrocinadores, mientras que el graffiti se realizará en modalidad de exhibición, entregando reconocimientos a todas y todos los participantes.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 13 de marzo y podrán registrarse jóvenes de entre 15 y 29 años residentes del municipio, a través de las redes sociales del Instituto, donde se encuentra disponible el código QR que dirige al formulario de inscripción.