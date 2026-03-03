Supera Tlajomulco los mil millones de pesos en recaudación propia al inicio de 2026

La confianza ciudadana y el pago oportuno del impuesto predial y del servicio de agua potable permitieron que el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga registre cifras históricas en recaudación durante los primeros meses de 2026.

Al corte del 3 de marzo, el municipio superó los mil millones de pesos en ingresos propios, lo que representa un crecimiento aproximado del 10 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con la Tesorería Municipal.

El tesorero, Christian Castro Castro, informó que la tendencia se mantiene conforme a lo proyectado. Detalló que en lo que va del año se han captado cerca de 500 millones de pesos por concepto de predial y alrededor de 200 millones por agua potable, cifras que confirman un avance significativo en apenas dos meses.

Durante 2025, el municipio recaudó poco más de 750 millones de pesos en predial y 450 millones por agua potable. Para este año, la expectativa de ingresos propios supera los tres mil millones de pesos.

El impuesto predial continúa como el principal rubro de captación; no obstante, la administración municipal busca fortalecer la recaudación en agua potable, acompañando este esfuerzo con mejoras en el servicio para generar corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía.

El Ayuntamiento recordó que siguen vigentes descuentos para quienes realicen su pago en los próximos días: 10 por ciento de descuento durante marzo en predial y agua potable; cinco por ciento de descuento en abril en ambos conceptos; y 50 por ciento de descuento para pensionados, jubilados y personas adultas mayores, aplicable hasta un valor catastral de 1 millón 650 mil pesos.

La administración municipal reiteró el llamado a aprovechar estos incentivos, señalando que el cumplimiento de las contribuciones se traduce en más obras, infraestructura y mejores servicios públicos para el municipio.